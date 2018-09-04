SPOR

Yankı Erel, ABD Açık'ta ilk turda elendi

TENİS HABERLERİ  | 04.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporcu Yankı Erel ile Fin partneri Otto Virtanen, ilk turda elendi.

Yankı Erel, ABD Açık'ta ilk turda elendi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada gençler kategorisi çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı ABD'li Tristan Boyer ve Dominikli Nick Hardt ikilisi ile karşılaştı.

Bir saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Yankı Erel-Otto Virtanen çifti, turnuvaya ilk turda veda etti.

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Yankı Erel abd açık tenis turnuvası

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