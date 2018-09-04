Yankı Erel, ABD Açık'ta ilk turda elendi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada gençler kategorisi çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı ABD'li Tristan Boyer ve Dominikli Nick Hardt ikilisi ile karşılaştı.

Bir saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Yankı Erel-Otto Virtanen çifti, turnuvaya ilk turda veda etti.

