Yankı Erel, ABD Açık'ta ilk turda elendi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada gençler kategorisi çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı ABD'li Tristan Boyer ve Dominikli Nick Hardt ikilisi ile karşılaştı.
Bir saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Yankı Erel-Otto Virtanen çifti, turnuvaya ilk turda veda etti.
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