SPOR

Yankı Erel, Wimbledon çiftlerde şampiyon

TENİS HABERLERİ  | 15.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

Wimbledon'da gençler kategorisi çift erkekler finalinde Yankı Erel ve partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia - Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Yankı Erel, Wimbledon çiftlerde şampiyon

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Türk tenisçi Yankı Erel, partneriyle birlikte gösterdiği bu başarı ile Türkiye tarihinde ilk defa gençlerde şampiyonluğu kazanarak tarih yazdı.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden tek Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, gösterdikleri harika performans karşısında Wimbledon'da kendilerini izlemeye gelen tenisseverlerden büyük alkış aldılar.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler çift erkeklerde final maçına çıkan milli sporcu Yankı Erel ve Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Kolombialı Nicolas Mejia ile Çekya'dan Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.

Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından Yankı Erel - Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-5'lik setlerle 2-0 yenerek Şampiyon oldular.

Yankı Erel

"ŞAMPİYON OLACAĞIMI BİLİYORDUM"
Karşılamadan sonra konuşan Yankı Erel, bir gün Wimbledon'da şampiyon olmayı hep hayal ettiğini söylerek, "En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Bir Grand Slam'de kupa almak hayalimdi. Şampiyon olacağımızı, kupayı kaldıracağımızı biliyordum. Wimbledon'da oynamak harika bir duygu. Herkes söylüyordu Wimbledon başka diye. Gerçekten öyleymiş. Daha önce başka büyük turnuvalarda da oynadım ama burası başka. Çok mutluyum. Çok emek verdik, çok çalıştık. Bu bir ekip işi. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Tenis Federasyonu'na ve antrenörüm Nika Kakula ve Tekirdağ'da ilk tenise başladığımda antrenörüm olan İsmail Ata'ya çok teşekkür ederim. Birlikte başardık. Burada şampiyon olacağımızı biliyordum" dedi.

PARTNERSahil sporuSahil sporu
Yankı Erel, Wimledon çiftlerde finaldeYankı Erel, Wimledon çiftlerde finalde
Wimbledon'da şampiyon Angelique KerberWimbledon'da şampiyon Angelique Kerber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yankı Erel wimbledon tenis turnuvası Otto Virtanen Nicolas Mejia-Ondrej Styler

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Liverpool'dan Domagoj Vida için yeni teklif

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Steven Laureys: Schumacher için iyi haberler beklenmemeli

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Galatasaray Serdar Gürler ile 1 yıllığına anlaştı

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yankı Erel, Wimbledon çiftlerde şampiyon

Yankı Erel, Wimbledon çiftlerde şampiyon

Yankı Erel, Wimledon çiftlerde finalde

Yankı Erel, Wimledon çiftlerde finalde

Wimbledon'da şampiyon Angelique Kerber

Wimbledon'da şampiyon Angelique Kerber

Wimbledon'da finalin adı Novak Djokovic - Kevin Anderson

Wimbledon'da finalin adı Novak Djokovic - Kevin Anderson

Wimbledon'da tarihi yarı finalin galibi Anderson

Wimbledon'da tarihi yarı finalin galibi Anderson

Serena Williams, Wimbledon'da yarı finalde

Serena Williams, Wimbledon'da yarı finalde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.