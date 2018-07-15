Yankı Erel, Wimbledon çiftlerde şampiyon

"ŞAMPİYON OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

Karşılamadan sonra konuşan Yankı Erel, bir gün Wimbledon'da şampiyon olmayı hep hayal ettiğini söylerek, "En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Bir Grand Slam'de kupa almak hayalimdi. Şampiyon olacağımızı, kupayı kaldıracağımızı biliyordum. Wimbledon'da oynamak harika bir duygu. Herkes söylüyordu Wimbledon başka diye. Gerçekten öyleymiş. Daha önce başka büyük turnuvalarda da oynadım ama burası başka. Çok mutluyum. Çok emek verdik, çok çalıştık. Bu bir ekip işi. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Tenis Federasyonu'na ve antrenörüm Nika Kakula ve Tekirdağ'da ilk tenise başladığımda antrenörüm olan İsmail Ata'ya çok teşekkür ederim. Birlikte başardık. Burada şampiyon olacağımızı biliyordum" dedi.





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