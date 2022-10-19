Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Bulunduğunda kan gölü içinde uzanıyordu

Yaklaşık 60.000 Instagram takipçisi olan Braga'nın son paylaşımı 14 Ekim akşamı bir kuaför randevusuna gittiğini gösteriyordu. Genç kadın kuaför salonundan evine döndükten kısa bir süre sonra iki adamın motosikletlerine binip açık olan ön kapıdan Braga'nın mülküne girdikleri bildirildi. Sosyal medya yıldızını gören ikili anında ona ateş açtılar ve suç mahallinden kaçmadan önce ona birkaç el daha ateş ettiler.

KAN İÇİNDE YÜZÜYORDU

Olayın ardından eve ulaşan yetkililer, Braga'yı kendi kan gölünde yatarken buldu. Olayın ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, maskeli suikastçıların kimlikleri ve amacına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi. Yetkililer herhangi bir tanık varsa soruşturmaya destek olması için öne çıkmaya davet etti.

YILDIZ OLMAK İSTİYORDU

Bir gün dünyaca ünlü bir Instagram yıldızı olmayı hayal eden Braga'nın ölümü onun için trajik bir son oldu. Brezilyalı genç kadın, düzenli olarak seyahat, güzellik ve moda ile ilgili içerik yayınlardı ve ayrıca kendi giyim mağazasına sahipti.

GÖNÜLLÜ İŞLER YAPARDI

Brezilyalı güzel aynı zamanda bazı topluluklarda gönüllü olarak çalışır ve Çocuk Bayramı ve Noel için partilerin düzenlenmesine yardımcı olurdu. Braga, arkadaşları ve hayranları tarafından dürüst, neşeli ve bağımsız biri olarak bilinirdi. Sevenleri, sosyal medyada sayısız gönderi paylaşarak ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.



