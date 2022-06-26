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Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

26.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 yaşındaki Taylandlı Waralak Frisch, Almanya'da tatildeyken güvenlik için evinin etrafındaki kameraları izliyordu. Frisch, iki gencin evinin önünde cinsel ilişkiye girdiğini görünce gözlerine inanamadı.

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Waralak Frisch, eşiyle birlikte Almanya'da oldukça fazla zaman geçirdiği için, kendisi uzaktayken mülkü izlemek amacıyla Tayland, Phuket'teki Kamala Subdistrict Kathu Bölgesi'nde bulunan evinin etrafına kameralar yerleştirmişti. Görüntülere baktığından evinin önünde ilişkiye giren çifti gören kadın, şoke oldu.

ŞAŞIRDI

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Görüntü, 21 Haziran'da saat 22.35'te Waralak'ın evinin hemen önünde bulunan bir su makinesinin arkasında yabancı olduğuna inanılan bir erkek ve bir kadının cinsel ilişkiye girdiğini gösteriyordu. Yaşadığı bölgede böyle şeylerin pek yaşanmadığını söyleyen Frisch, erken saati de göz önüne alınca yaşananlara şaşırdığını dile getirdi.

TAYLAND'DA SUÇ

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Tayland'da kamuya açık alanda cinsel ilişkiye girmek suç olduğu için polis çiftin bu davranışını uygunsuz olarak değerlendirdi. Tayland yasalarına göre, kamuda ahlaksızlık yapanlar on yıla kadar parmaklıklar ardında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.


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Anahtar Kelimeler:
seks
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