Mynet Trend

Eve giren ayı kendini kitleyip gardıropta uyuyakaldı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2019 05:23 | Son Güncelleme

ABD’de bir ailenin evine giren siyah bir ayı kendini çamaşır odasına kilitleyip gardırobun içinde uyuyakaldı.

Eve giren ayı kendini kitleyip gardıropta uyuyakaldı!

ABD’nin Montana eyaletinde bir ailenin evine giren siyah bir ayı kendini çamaşır odasına kilitledikten sonra gardırobun içinde uyuyakaldı. Şerif ofisi, “Yetkililer cama vurarak ayıyı uyandırmaya çalıştığında, ayı hiç oralı olmadı” dedi.

119231-1566480831

Cama vurup uyandırma çalıştılar

Hayvanı çıkarmak için Butler Creek’te bulunan eve gelen polis, ev sahibinin eşyalarını parçalayan ve kapıyı içerden kilitleyen ayıya ilk denemede ulaşamadı. Odaya giremeyen polis, daha sonra cama vurarak ayıyı uyandırmaya çalıştıysa da ayı esneyerek karşılık verdi ve oralı olmadı.

119236-241305287

'Ne gündü ama!'

Nihayet kapıyı açmayı başaran polis, vahşi yaşam uzmanlarının ayıyı güvenli bir şekilde tahliye etmesine izin verdi. Ev sahipleri ayının odaya gece yarısı girdiğini fark ettiğini belirtti. Missoula Şerif Ofisi sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, “Vay canına!!! Ne gündü ama!” yazdı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yetkililer olay yerine geldiğinde, siyah bir ayının vestiyerin bulunduğu çamaşır odasının kapısını açtığını ve bir şekilde kapıyı içeriden kilitlemeyi başardığını gördü. Odadan çıkamadığını fark eden ayının, eşyaları parçalamaya başladığı ve ardından yorgun düşerek gardıroba tırmanarak uykuya daldığı anlaşıldı. Yetkililer cama vurduğunda, ayı hiç oralı olmadı. Yavaşça gerinen ayı esneyerek ve memnuniyetsiz halde kapıya doğru sadece şöyle bir baktı. Nihayet yetkililer kapıyı açmayı başardı ve ayının gardroptan inerek oradan uzaklaşmasını beklediler. Ancak ayı sadece daha fazla esneyerek karşılık verdi. Ev sahipleri ayının güvenli bir şekilde tahliye edilmesinden ötürü memnuniyet duydu. Ancak gece yarısı ihtiyaçları için evlerine giren bu davetsiz misafiri de yakın zamanda unutmayacaklar.

Ayının bu eve girmeden önce yakınlardaki iki eve de girmeye çalıştığını kaydeden polis, bölge halkına kapılarını sıkıca kilitlemeleri yönünde uyarıda bulundu.


İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Artık eski mobilyaları atmayacaksınız!Artık eski mobilyaları atmayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayı çamaşır odası

En Çok Okunan Trend Haberler

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Mbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımı

Mbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en çılgın festivali: Tomorrowland!

Dünyanın en çılgın festivali: Tomorrowland!

Buzullar erimesin diye ilginç bir yöntem buldular!

Buzullar erimesin diye ilginç bir yöntem buldular!

Eski mobilyalarınızı atmayın belki bir heykele dönüşebilirler!

Artık eski mobilyaları atmayacaksınız!

Yolunu şaşıran geyik markete daldı

Bir anda markete daldı!

Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık

15 Temmuz bahanesi şaşırttı

Annesiz kalan yavru kediye köpek annelik yapıyor

Görenleri şaşırtan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.