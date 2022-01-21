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Yanlış otobüs "doğru" yere ulaştırdı

21.01.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okuma yazması olmadığı için yanlış bindiği otobüsün indirdiği yerde kaybolan 72 yaşındaki Fatma nine, katıldığı kursla hayatını değiştirdi - Şanlıurfa'da yaşayan Fatma Beyazdaş: - "Okula gitmeyi, öğretmen olmayı istiyordum ama babam beni okula göndermedi, arkadaşlarım okula giderken ben ağlıyordum. O içimde bir yara olarak kalmıştı"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da yaşayan 72 yaşındaki Fatma Beyazdaş, çocukluğunda gerçekleştiremediği okuma yazma öğrenme hayalini, yanlış bindiği otobüsle hayata geçirdi.

Hilvan ilçesinde yaşayan Fatma Beyazdaş, kızını ziyaret etmek için gittiği Şanlıurfa'da okuma yazma bilmediği için yanlış otobüse binip kaybolunca, okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Beyazdaş, yaklaşık 2 ay önce ilçeye döner dönmez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan Kadın Destek Merkezi'ne başvurdu.

Yaşı 72 olmasına rağmen okuma yazma azmini kaybetmeyen Beyazdaş, yaklaşık 2 ayda okuma yazmayı çözdü.

Beyazdaş, AA muhabirine, eşini 22 yıl önce kaybettiğini ve 8 çocuğunu büyüttüğünü belirterek, şimdi tek başına evinde yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Yaşının 72 olmasına rağmen kurs sayesinde kendisini daha genç hissettiğini anlatan Beyazdaş, şöyle konuştu:

"Bir gün kızımı görmek için Şanlıurfa'ya gittim. Okuma bilmediğim için birine kızımın evine giden otobüsün numarasını söyledim ama o beni yanlış bir otobüse bindirmiş. Otobüs beni farklı bir yere götürünce yanlış araca bindiğimi anladım. O gün bir karar verdim ve okuma yazmayı öğrenmek için kursa gitmeye başladım. İlk günler biraz zorlansam da çok şükür okuma yazmayı öğrendim. İnşallah artık yanlış otobüse binip kaybolmam. Benim gibi yaşlı herkese diyorum, okuma yazma kursuna gelsinler güzel şeyler öğrensinler. Beni görenler 'Bu yaşta ne işin var okuma yazmayla, otur evinde' diyor. Okuma yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Okula gitmeyi, öğretmen olmayı istiyordum ama babam beni okula göndermedi, arkadaşlarım okula giderken ben ağlıyordum. O içimde bir yara olarak kalmıştı. Çok şükür bu kurs sayesinde kendimi 15 yaşında okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Okul hevesimi zevkle alıyorum ve çok mutluyum."

- "Azmini örnek alıyorum"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan Kadın Destek Merkezi Müdürü Hacire Toprak ise merkezin 2020 yılı sonunda hizmete girdiğini ve ilk olarak okuma yazma kursu açtıklarını söyledi.

Okuma yazma kursuna gelen kadınların hepsinin ayrı bir hikayesi olduğunu, Fatma Beyazdaş'ın da bunlardan biri olduğunu aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın çoğu çocukluğunda okula gidemediklerinden dolayı içlerinde bir ukde olarak kaldığı için kursumuza geliyor. Fatma teyzemiz de 2 ay önce kursumuza başvurdu. Yanlış otobüse bindiği için kaybolmuş ve bir daha kaybolmak istemediği için kursa gelmeye karar vermiş. 'Yaşım 72 ama ben öğrenirim' dedi. Bizler de kendisine bu özgüveninden dolayı her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Fatma teyzemiz çok azimli ve bu sayede okuma yazmayı öğrendi. Kurs hocalarımızdan bile erken geliyor merkeze. Çocukların heyecanla okula başlarken yaşadığı sevgiyi görüyoruz teyzemizin gözlerinde. Fatma teyzemiz çok başarılı, bu azmini ben bile örnek olarak alıyorum. Çok hevesli olduğu için de çok çabuk öğrendi ve artık kaybolmuyor."

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