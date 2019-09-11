Yanlış tüketildiğinde zehirleyebilecek 8 yiyecek

Kırmızı et, bal, kuru yemişler ve hatta süt bile yanlış tüketildiğinde vücudumuza zarar verebiliyor. Peki bu yanlış tüketmekten kastımız nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz, buyursunlar...

KIRMIZI ET, KÜMES HAYVANLARI VE DENİZ MAHSÜLLERİ



Bu 3 ürünü yüksek sıcaklıkta pişirmek etin protein değerini düşürür ve sağlığınız için tehlikeli bir hale gelir. Bu risklerin önüne geçmek için etleri düşük bir sıcaklıkta pişirmeniz tavsiye edilir. Düşük sıcaklık, gıdalarda kanserojen birikiminin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca eti marine ederek kanseri destekleyen bileşenlerin en aza indirilmesine yardımcı olur.

BAL



Bal, yüksek oranda toksin içerir. Bu toksinleri yok etmek için bal pastörizasyon işleminden geçer. Pastörize edilmemiş bal sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Sadece bir çay kaşığı yemek bile baş dönmesine, baş ağrısına ve kusmaya neden olabilir.

MÜRVER



Mürver, sağlık açısından birçok faydası olan ve sık sık reçellerde, şaraplarda ve çaylarda kullanılan çiçekli bir bitkidir. Bununla birlikte, mürver bitkisi hakkında bilmediğiniz şey, tohumlarının ve yapraklarının zehirli olduğu ve siyanür üreten bir bileşik olan ölümcül konsantrasyonlarda glikozid içerdiğidir. Olgunlaşmamış mürverler mide bulantısına neden olabilir ve hatta ölüme bile sebep olabilir.