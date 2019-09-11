YEMEK

Yanlış tüketildiğinde zehirleyebilecek 8 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bazı yiyecekler 'yanlış' tüketildiğinde, ne yazık ki sağlığınız açısından olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Bal gibi en sağlıklı gıdaların bile sağlığımız üzerinde ölümcül bir etkisi olabilir...

Yanlış tüketildiğinde zehirleyebilecek 8 yiyecek

Kırmızı et, bal, kuru yemişler ve hatta süt bile yanlış tüketildiğinde vücudumuza zarar verebiliyor. Peki bu yanlış tüketmekten kastımız nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz, buyursunlar...

KIRMIZI ET, KÜMES HAYVANLARI VE DENİZ MAHSÜLLERİ
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Bu 3 ürünü yüksek sıcaklıkta pişirmek etin protein değerini düşürür ve sağlığınız için tehlikeli bir hale gelir. Bu risklerin önüne geçmek için etleri düşük bir sıcaklıkta pişirmeniz tavsiye edilir. Düşük sıcaklık, gıdalarda kanserojen birikiminin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca eti marine ederek kanseri destekleyen bileşenlerin en aza indirilmesine yardımcı olur.

BAL
bal
Bal, yüksek oranda toksin içerir. Bu toksinleri yok etmek için bal pastörizasyon işleminden geçer. Pastörize edilmemiş bal sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Sadece bir çay kaşığı yemek bile baş dönmesine, baş ağrısına ve kusmaya neden olabilir.

MÜRVER
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Mürver, sağlık açısından birçok faydası olan ve sık sık reçellerde, şaraplarda ve çaylarda kullanılan çiçekli bir bitkidir. Bununla birlikte, mürver bitkisi hakkında bilmediğiniz şey, tohumlarının ve yapraklarının zehirli olduğu ve siyanür üreten bir bileşik olan ölümcül konsantrasyonlarda glikozid içerdiğidir. Olgunlaşmamış mürverler mide bulantısına neden olabilir ve hatta ölüme bile sebep olabilir.

FİLİZLENMİŞ PATATES
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Nemli ve aydınlık alanlarda saklanan patates filizlenmeye başlayabilir. Filizlenen patates ise sağlık açısından zararlıdır, zehir içerebilir. Eğer bu patatesleri yerseniz kusma, karın ağrısı, ishal ve mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir.

KAJU
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Çiğ kaju, özellikle zehirli sarmaşıklara alerjisi olanlar için ölümcül bir etkiye sahiptir. Satışa sunulan kajular, zehirli sarmaşıkta da bulunabilen urushiol denilen bir kimyasalın giderilmesi için buğulanırlar. Şans eseri doğada çiğ kaju fıstığı görürseniz, onları yemeyi bile düşünmeyin.

EKMEK
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Bazı ekmek türleri sağlığımız için olumsuz etki yaratabilir. Paketlenmiş beyaz ekmek, yüksek oranda işlenmiş un ve sağlıksız hale getirebilecek katkı maddeleri içerir. Sık sık beyaz ekmek yemek, obeziteye, kalp hastalığına ve şeker hastalığına neden olabilir.

BREZİLYA FISTIĞI
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Brezilya fıstığı zengin bir selenyum kaynağıdır. Selenyum sağlığımız için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla tüketmek toksik olabilir. Yetişkinler için günlük olarak 50-70 mikrogram selenyum önerilir ve bir Brezilya fıstığı 60 ila 95 mikrogram selenyum içerebilir.

4 veya 5 Brezilya fıstığı yemek kesinlikle yetişkinlerde selenyum eşiğini geçecek ve zehirlenmeye neden olabilir. Selenyum aşırı doz belirtileri ise; sindirim problemleri, hafıza zorlukları, yorgunluk ve saç dökülmesidir.

SÜT
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Süt sağlık açısından büyük yararlar sağlasa da, bilmemiz gereken bazı riskler var. Düzenli miktarlarda süt içmek sağlıklıdır, ancak çok fazla tüketmek, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini artırabilir.

Ayrıca sütten çok fazla kalsiyum alımı, kadınlarda yumurtalık kanserine ve erkeklerde prostat kanserine neden olabilir. Dengeli bir süt alımını sağlamak sağlıklı bir diyet için çok önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme zehirleyen besinler

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