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Yanmaya başlayan araç şarampole devrildi

10.08.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de seyir halindeyken alev alan araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yanmaya başlayan araç şarampole devrildi

Olay, Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan bir otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark edip panikleyen sürücü, aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılırken, itfaiye ise araçta çıkan yangını söndürdü. Tamamen yanan otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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