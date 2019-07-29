Yann M'Vila St. Etienne'e rest çekti!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız orta saha oyuncusu Yann M'Vila, kulübüne rest çekti.

Fransız basınında yer alan haberde; M'Vila'nın menajeriyle birlikte kulüple bir görüşme yaptığı bilgisi verildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, 2.5 milyon euro olan maaşının kontratının son 2 sezonunda artırılmasını, aksi halde transferi için kolaylık sağlanmasını talep etti. St. Etienne'nin açık ara en çok kazanan futbolcusu durumunda olan M'Vila'nın bu talebi ise reddedildi.

Ayrılık talebini dile getiren M'Vila'nın menajeri, Fenerbahçe dışında Crystal Palace ve West Ham United ile de görüşme yaptı. Ancak, her üç kulüpten de St.Etienne kulübüne resmi bir teklif ulaşmadı.

BİR DİĞER NEDEN: PRINTANT

Yann M'Vila'nın ayrılmak istemesinin altındaki bir diğer neden olarak sevdiği teknik direktör Jean-Louis Gasset'in ayrılıp yerine arasının iyi olmadığı Ghislain Printant'ın getirilmesi gösterildi.

FRANSIZ YILDIZ AHTAPOT GİBİ

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Yann M'Vila orta sahadaki çalışkanlığıyla tanınıyor. Rakibe yapışıyor.

Geçen sezon Saint Etienne'de 40 maça çıkan Yann M'Vila, 1 asist yaptı.

