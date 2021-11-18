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Yapay etten sonra şimdi de ineksiz inek sütü üretildi! 2023'te satışa sunulacak

18.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji ve bilim ile birlikte besinlerde de yeni keşiflere imza atan araştırmacılar, dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Yapay et üretiminde başarılı sonuçlar alındığının duyurulmasının ardından şimdi de ineksiz inek sütü üretimine imza atıldığı açıklandı. İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy'nin duyurduğu ineksiz inek sütü üretimi için süt proteinlerinin bitkilere aktarıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Yapay etten sonra şimdi de ineksiz inek sütü üretildi! 2023'te satışa sunulacak

İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, süt proteinlerini bitkilere aktararak, 'ineksiz inek sütü' üretmeyi başardıklarını açıkladı.

İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı. Şirket üzerinde çalıştığı projede, ‘ineksiz inek sütü’ üretmeyi başardı.

The Times’ın haberine göre, inek sütü gibi görünen, tadı inek sütüne benzeyen söz konusu süt, herhangi bir hayvan sürece dahil edilmeden laboratuvarda üretildi.

10 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Çalışmada, yapay zeka sayesinde süt proteinlerinin DNA kodları mantarlar ve diğer bitki organizmalarına aktarılıyor. Projeyle birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor. Hayvan çiftlikleri, sera gazı salınımında en üst sıralarda yer alıyor.

Şirket, proje için 10 milyon dolarlık yatırım alırken, ineksiz inek sütü ürünlerinin 2023’te satışa sunulabileceğini açıkladı.

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