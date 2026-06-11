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Yapay zeka hesapladı! Dünya Kupası'nda Türkiye tahmini

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlanan Opta analizinde A Milli Takım'ın turnuvadaki olası performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaşıldı. Yapay zeka destekli tahminlerde Türkiye'nin gruptan çıkma şansı yüksek gösterildi.

Yapay zeka hesapladı! Dünya Kupası'nda Türkiye tahmini
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, istatistik şirketi Opta turnuvaya katılan 48 takımın başarı ihtimallerini açıkladı. Takımların grup aşamasından şampiyonluğa kadar uzanan yolculukları için yapılan simülasyonlarda A Milli Takım'ın da olasılıkları ortaya kondu.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI YÜKSEK

Yapay zeka hesapladı! Dünya Kupası nda Türkiye tahmini 1

Opta'nın hazırladığı verilere göre Türkiye Milli Futbol Takımı'nın grubunu lider tamamlaması yüzde 33.79 olarak hesaplandı. Ay-Yıldızlıların son 32 turuna yükselme ihtimali yüzde 78.45 olurken, son 16 turuna kalma şansı ise yüzde 41.48 olarak gösterildi.

Yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 18.94, yarı finale çıkma ihtimali yüzde 7.56 ve finale kalma ihtimali yüzde 2.94 olarak belirlendi. Şampiyonluk oranı ise yüzde 1 olarak açıklandı.

DÜNYA KUPASI'NIN FAVORİSİ İSPANYA

Yapay zeka hesapladı! Dünya Kupası nda Türkiye tahmini 2

Opta'nın raporunda turnuvanın en güçlü adayı olarak İspanya olarak gösterildi. Son Avrupa şampiyonunun ardından Fransa ve İngiltere sıralandı.

Son dünya şampiyonu Arjantin ise kupanın dördüncü favorisi olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE'Yİ ZORLU BİR GRUP BEKLİYOR

Yapay zeka hesapladı! Dünya Kupası nda Türkiye tahmini 3

A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin rakipleri Avustralya, Paraguay ve ABD olacak.
Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

Yapay zeka hesapladı! Dünya Kupası nda Türkiye tahmini 4

Türkiye'nin Dünya Kupası grup etabındaki programı şu şekilde:

14 Haziran: Avustralya - Türkiye

20 Haziran: Türkiye - Paraguay

26 Haziran: Türkiye - ABD

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