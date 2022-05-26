Yapay zeka odaklı startuplar iş dünyası ile buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul'da çalışmalarını sürdüren yapay zeka odaklı 8 startup, "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde yatırımcılar ve kurumsal firma temsilcileri ile buluşuyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kurtköy'de bulunan Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation'da 4'üncüsü gerçekleştirilecek buluşmanın tarihi 7 Haziran 2022 olarak belirlendi.

"Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" adı altında gerçekleştirilecek etkinlik, girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri için hem mekan hem de finansal destek sağlayan Teknopark İstanbul'un, startup projelerine yeni ortaklıklar sağlamasına imkan veriyor.

Yapay zeka odaklı 8 startup yeni yatırımcılar ve kurumsal firma temsilcileri ile tanışacak. Buluşmada, çok güçlü kurum ve firmalar, yapay zeka odaklı startupları tanıma imkanı bulacak.

Yeni ortaklıkların oluşmasına zemin hazırlayan girişimci-yatırımcı ve firma buluşmasında, yapay zeka odaklı 8 derin teknoloji girişimcisi, proje ve ürünlerini yatırımcı ve kurumsal firma temsilcilerine yüz yüze anlatacak.

Etkinliğin teması "yapay zeka odaklı girişimler" oldu.

