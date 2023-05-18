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Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Programı için imzalar atıldı

18.05.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde devam eden, bilgi teknolojilerine özel eğitim ve istihdam projesi olan 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Programı başlatıldı.

Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Programı için imzalar atıldı

Ahmet Çalık Vakfının açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Bilişim Derneği ve Ahmet Çalık Vakfı arasında, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ev sahipliğinde işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Ahmet Çalık Vakfı sponsorluğunda ve Türkiye Bilişim Derneği koordinasyonunda gerçekleşecek Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Programı'nın eğitimleri İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yapılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, 2023 yılı Türkiye Yüzyılı vizyonunda başarılı çalışma ve projeleri devreye almaya ve Türkiye için daha fazla değer üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği imkanı sunan, yenilikçi modeli ve oluşturduğu faydalarla projelerinin dünyada örnek alınan bir proje haline geldiğini aktaran Taşkın, "Şimdi de bugünün ve yarının ihtiyacı olan yapay zeka uzmanı yetiştirme programı başlatıyoruz. Ahmet Çalık Vakfına desteği için teşekkür ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin destekleriyle projede önemli ve büyük çalışmaları tamamladık ve teknoloji alanında istihdamı ve üretimi artıracak yeni çalışmalar yapmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çalık Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Can Çalık da vakıflarının en önemli hedefinin, dünyada devam eden dijital dönüşüm yarışında Türkiye'nin en ön sıralarda yer alması için katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın '1 Milyon İstihdam Projesi'ni desteklemek üzere 'Sertifikalı Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı'nın geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Bilim ve teknoloji alanında ülkemizi geliştirmek için destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

PROGRAMDAN 140 GENÇ YARARLANACAK

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe de program kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesinde gerçekleşecek eğitimlere 140 genci kabul edeceklerini aktararak, "Uygulamalı eğitimler tamamlandığında gençlerimiz doğrudan istihdama yönlendirilecek. Başlatılacak bu programın büyütülmesi ve bu tür programların başlatılarak sürdürülebilir hale getirilmesi için dernek olarak her zaman gereken çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ise İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin teknoloji alanına özel önem verip bu alana yatırımlar yaparak birçok yeni çalışmayı Türkiye'ye kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün içinde olduğumuz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi odamızın girişimlerin yetişmesi için alanında öncü ve başarı ödüllü bir projesidir. Bugün başlatılan bu programın da devamını getirerek üniversite olarak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz."

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Torlak da üniversite bünyesinde açılan yapay zeka bölümlerinin alanında ilk olduğunu belirterek, bu eğitim programlarının gençlerin istihdam için kendini geliştirmesi anlamında önemli olduğunu ifade etti. Torlak, programda üniversite olarak kaliteli içerik ve nitelikli akademisyenlerle görev alacaklarını kaydetti.

"https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/" adresinden projeye kaydolarak başlatılan programa başvurular yakında başlayacak. Projeye bugüne kadar 1 milyon 590 binden fazla kişi katılarak eğitimler almaya başladı. Gençlerin, Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Programı ve benzer imkanlardan yararlanması için projeye kayıt olunması gerekiyor.

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