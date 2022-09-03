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Yapay zekaya sahip tarım aracıyla yabani otlarla mücadele edilebilecek

03.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ'de yer alan tarım teknolojileri alanındaki proje, çiftçilere, tarlaya girmeden yabani otları ilaçlama imkanı sunacak

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Üniversite öğrencilerinin geliştirdiğini yapay zekaya sahip insansız kara aracı, tarladaki yabani otlarla mücadele edecek.

Tarladaki zararlı bitkileri yüksek çözünürlükteki kameralarıyla görüntüleyerek yapay zeka yardımıyla ilaçlama yapabilen, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği araç, kolları sayesinde insan gücünden daha fazla ilaçlama yapabilecek.

Gaziantep Teknopark bünyesinde girişim ve şirketleşme aşamasına gelen üründe, kuluçka dönemi sonrası şirketleşme aşaması tamamlandıktan sonra seri üretime geçilecek.

Tarımsal insansız kara aracı, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Salih Kocamer, AA muhabirine, yüzde yüz yerli aracın tarım alanında zararlı bitkilerle mücadele edebildiğini söyledi.

Araçla yapay zeka kullanılarak yalnız tarladaki yabani otların ilaçlandığını, bu sayede organik ürünler elde edileceğini aktaran Kocamer, "Aracımız hem sert zeminlerde hem de yumuşak zeminlerde ilerleyebiliyor. V ve L şekline dönüşebilen bir palet sistemimiz var. Bu sayede her türlü zeminde ilerleyebilmekte." dedi.

- "Otonom bir şekilde tarlayı tarayıp sadece zararlı bitkileri ilaçlıyor"

Kocamer, traktörlerin giremediği her türlü alanda aracın kullanılabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Traktörün giremediği yerlerde çiftçilerimiz sırtlarına taktığı ilaçlama mekanizmalarıyla ilaçlama yapıyor. Aracımız tamamen elektrikli. Otonom bir şekilde tarlayı tarayıp sadece zararlı bitkileri ilaçlıyor. Aynı zamanda ilaç haznesine gübre koyduğumuz zaman da bütün araziyi gübreleyebiliyoruz. Aracımız kollarını açtığında genişliği 1,5 metreye çıkıyor. Yaklaşık iki metre birbirinden uzak sırayı ilaçlayabiliyoruz. Arkasına bir römork bağladığımızda 300 kiloya kadar yük çekebilmekteyiz. Yani 300 kilo ilaç ya da gübre haznesi olabilir. "

Kocamer, yabani otla mücadele ederken insan sağlına tehdidin de ortadan kaldırıldığını ifade ederek "Amacımız insan gücünü azaltmak, çiftçilerimizin daha az zarar görmesi, hızlı bir şekilde ilaçlama yapmak. Mahsulü ilaçlamadan sadece zararlı bitkileri ilaçlayacağız." diye konuştu.

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Çiftçi Samsun Çarşamba yapay zeka tarım ilaçlama

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