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Yapı Kredi, 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde

26.01.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün: - "Geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çıktığımız bu yolda farkındalığı artırarak kadın çalışan istihdamı ve fırsat eşitliği ile ilgili örnek olacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, sektörel, uluslararası ve Türkiye ortalamalarının üstünde bir performans sergileyerek 2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (GEI) girdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin ilk kez geçen yıl dahil olduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere 5 alanda değerlendiriliyor. Söz konusu 5 alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dahil olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen bir kurum olduklarını belirtti.

Erün, "Yapı Kredi olarak dünyanın her anlamda gelişmesi ve daha yaşanabilir bir yere dönüşmesinin yolunun herkese eşit fırsatlar sunulmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki güçlü politikalarımızla sektörümüze uzun yıllardır liderlik etmekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi çalışanlarının yüzde 62'sini, müdür ve üzeri yönetici kadrosunun ise yüzde 40'ını kadınların oluşturduğunu aktaran Erün, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır birçok alanda titizlikle planlayıp uyguladığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Son olarak yaptığımız tüm bu çalışmalarla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğe daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çıktığımız bu yolda farkındalığı artırarak kadın çalışan istihdamı ve fırsat eşitliği ile ilgili örnek olacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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