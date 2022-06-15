Yapı Kredi Ataşehir Özel Bankacılık Merkezi yeni konseptiyle hizmete açıldı

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanı Abdullah Kutucu, "Değişen dünya düzeniyle birlikte müşterilerimizin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda her detayı düşünerek özel bankacılık merkezilerimizi de yeniliyoruz." dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yeni özel bankacılık şube konseptini hayata geçirdi. İstanbul’da bulunan Ataşehir Özel Bankacılık Merkezi, yeni konseptin uygulandığı ilk merkez oldu. Müşterilerin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda yenilenen Yapı Kredi Ataşehir Özel Bankacılık Merkezi, yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Yapı Kredi Ataşehir Özel Bankacılık Merkezi ile birlikte banka, Türkiye genelindeki tüm özel bankacılık merkezlerini de yeni konseptle yenilemeyi planlanıyor.

- Özel bankacılık ve varlık yönetiminde lideriz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Başkanı Abdullah Kutucu, Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerine farklılaştırılmış ve ayrıcalıklı bir bankacılık deneyimi sunduklarını ifade etti.

Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerinin finansal ve finansal olmayan her türlü varlığını profesyonelce yöneterek müşterilerinin birikimlerini en iyi şekilde koruduklarına vurgu yapan Kutucu, "Türkiye genelinde standart Yapı Kredi şubelerimizden farklı olarak 15 özel bankacılık merkezimizle, birikimlerini yatırım ürünleri ile değerlendirmek isteyen yüksek finansal varlığa sahip müşterilerimize, deneyimli portföy yönetmenlerimiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Bununla birlikte yönettiğimiz 140 milyar TL’yi aşan toplam varlık ile özel bankacılık ve varlık yönetiminde sektör lideri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu liderliğin verdiği sorumluluk ile müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için dünyadaki trendleri, değişen müşteri beklentilerini, teknolojideki gelişmeleri ve yeni çözümleri takip ediyoruz. Değişen dünya düzeniyle birlikte müşterilerimizin teknoloji ve konfor ihtiyaçları doğrultusunda her detayı düşünerek özel bankacılık merkezilerimizi de yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutucu, Yapı Kredi Özel Bankacılık müşterilerinin hayatlarına her alanda değer katmak ve işlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Yapı Kredi olarak Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi alanında farklı müşteri gruplarının finansal beklenti ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlere odaklanarak sektördeki lider pozisyonumuzu önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Yeni şube konseptimizi tasarlarken müşteri gizliliğini ön planda tutarken hem müşterilerimize hem de çalışanlarımıza teknolojik bir alt yapı ve konfor sunmaya dikkat ettik. Yüz yüze ve uzaktan yapılacak görüşmeler için teknolojik çözümlerle desteklenen görüşme odaları tasarlayarak yaşatılan deneyimi ve entegre varlık yönetimi çözümlerimizi bir üst seviyeye taşımayı hedefledik. Diğer taraftan sağlıklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak portföy yönetmenlerimizin çalışma ortamlarını da iyileştirdik. Bugün, yeni konseptimizle ilk şubemizi müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye geneline yayılmış geniş şube ağımız, ayrıcalıklı ürün ve ek hizmetlerimizle yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaya ve yeni konseptimizi diğer özel bankacılık merkezlerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

