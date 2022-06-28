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Yapı Kredi Faktoring, "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" seçildi

28.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli: - "Ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalarımızı, uluslararası arenada taçlandırarak 'En İyi İhracat Faktoring Şirketi' seçilmemiz bizi gururlandırıyor ve daha iyilerini başarmak için motive ediyor"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Faktoring, Factors Chain International (FCI) tarafından "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında düzenlenen “En İyi İhracat Faktoring Şirketleri” araştırmasında 2002 yılından bu yana ön sıralarda yer alan Yapı Kredi Faktoring, muhabir hizmet kalitesinin ve işlem hacminin değerlendirildiği kategoride yüzde 99,41 puan alarak 193 üye şirket arasında lider oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, faktoring sektörünün en köklü şirketlerinden birisi olarak hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak için sürekli çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Faktoring tüm işletmelerin, üreticilerin, yurt içi ve uluslararası ticaret yapanların kullanabileceği bir finansman aracı olarak öne çıkıyor. Dünya çapında klasik finansman araçlarına alternatif olarak büyük bir hızla yükselişine devam eden faktoring, gıdadan turizme, otomotivden kimyaya, tekstilden dayanıklı tüketim mallarına kadar çok çeşitli sektörde kullanılıyor. Biz de ihracat faktoringi başta olmak üzere tedarikçi finansmanı, yurt içi alacaklar için alacak garantisi, ithalat faktoringi ürünlerimiz ve tahsilat hizmetlerimiz ile müşterilerimizi destekliyoruz. Tüm bunları yaparken, önceliğimiz her zaman müşterilerimizin mutlak memnuniyetini sağlamak.

Ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalarımızı, uluslararası arenada taçlandırarak 'En İyi İhracat Faktoring Şirketi' seçilmemiz bizi gururlandırıyor ve daha iyilerini başarmak için motive ediyor. Kurulduğumuz 1999 yılından bu yana, genç sektörün en eski şirketlerinden birisiyiz. Büyüme stratejimiz doğrultusunda faktoring’in tüm imkânlarını ülkemiz ekonomisine can veren kurumlara sunmaya devam edeceğiz."

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