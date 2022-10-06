YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yapı Kredi Leasing, IFC ile 120 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı

Yapı Kredi Leasing, IFC ile 120 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı

06.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Leasing Genel Müdür Fatih Torun: - "Sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konularının ne kadar önemli olduğunu tüm dünya olarak yeniden hatırlasak da Yapı Kredi Leasing olarak ilk günden beri bu konu üzerindeki hassasiyetimizi ve çabamızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Leasing, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 120 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Leasing, küçük ve orta ölçekli işletmelere sürdürülebilir ekonomiye geçişlerinde destek olacak.

Yapılan anlaşmayla hem temiz su, su verimliliği ve atık su projeleri hem de yeşil enerji, enerji verimli ekipman, elektrikli araç ve şarj altyapısı, bina ve tesislerde enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi projeler finanse edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdür Fatih Torun, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji alanındaki yatırımları finanse etme konusunda lider olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konularının ne kadar önemli olduğunu tüm dünya olarak yeniden hatırlasak da Yapı Kredi Leasing olarak ilk günden beri bu konu üzerindeki hassasiyetimizi ve çabamızı sürdürüyoruz. IFC ile imzaladığımız kredi anlaşmasıyla sürdürülebilir ekonomiye verdiğimiz desteğe devam ediyoruz. IFC'nin ülkemizdeki Paris Anlaşması hedefine uygun olan ilk mavi kredi anlaşmasını yapmaktan dolayı da gururluyuz. Bu kaynak ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil enerjiye geçişlerindeki sürece destek vererek ülkemizin iklim hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladıİstanbul-Hatay seferini yapan THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı
Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybettiAdana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecekCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kızının omurgasını kırarak öldürmüştü! İdam cezasına itiraz...

Kızının omurgasını kırarak öldürmüştü! İdam cezasına itiraz...

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.