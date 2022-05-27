İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yedinci kez düzenlenen TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde Yapı Kredi Portföy, 2021 yılının Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri olarak Altın Boğa ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Portföy, Altın Boğa Ödülü'nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, sektörde öncü konumda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi Portföy olarak yönetimimizdeki varlık büyüklüğünün tamamını farklı piyasalarda uzmanlaşmış profesyoneller ve uzmanlardan oluşan bir takım çalışması ile yönetiyoruz.

Bu yönetişim şeklimiz ve portföy yönetimi şirketleri arasında sergilediğimiz öncü ve güvenilir duruşumuzla yıllardır müşterilerimizin beğenisini kazanıyoruz. 2021'de tüm yatırım fonlarında 45 milyar TL'nin üzerindeki büyüklük ile pazar payımızı ve müşteri tabanımızı artırarak yüzde 16,6 ile pazar liderliğine yükseldik.

Yine 2021 yılında, toplam yönetilen varlık büyüklüğümüzü yüzde 82 artırarak 80,8 milyar TL'ye ulaştırdık. 2022’nin ilk dört ayı itibarıyla da yatırım fonlarında toplam 52 milyar TL değerindeki büyüklüğümüzle liderliğimizi pekiştirdik. Yapı Kredi Portföy olarak, yatırımcılarımıza gerek getiri gerekse sunulan hizmette en yüksek faydayı sağlamak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Ödülden duydukları memnuniyeti ve gururu aktaran Peker, hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

