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Yapı Kredi'de fiziksel altınlar haftanın her günü banka hesaplarına aktarılabiliyor

28.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen: - "Müşterilerimiz, değerlemesini yetkili kuyumcuların yapacağı altınlarını, çalınma ve kaybolma riski yaşamadan Bankamızda muhafaza edebilecek"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Nadir Metal Rafineri AŞ'nin kurduğu altın toplama sistemine dahil oldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterileri, Türkiye'nin her yerindeki anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü altınlarını Yapı Kredi vadesiz altın mevduat hesaplarına kolay ve güvenli bir şekilde aktarabilecek.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi müşterilerinin, altınlarını banka hesabına gram cinsinden aktarırken hiçbir masraf ödemeyeceklerini bildirdi.

Ülgen, altının, Türkiye için vazgeçilmez bir yatırım aracı konumunda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman insanların en güvendiği uzun dönemli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte var olan altınlarını yastık altında tutmak yerine bankada değerlendirmeyi tercih edenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda biz de altın toplama sistemine dahil olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz, değerlemesini yetkili kuyumcuların yapacağı altınlarını, çalınma ve kaybolma riski yaşamadan Bankamızda muhafaza edebilecek. Öte yandan, altınlarını şubelerimizden teslim etmek isteyen müşterilerimiz için altın günlerimiz de devam ediyor. Yapı Kredi olarak altın mevduatı, altın fonlarımız ve Yapı Kredi Altın Günleri ile uygun, kolay kullanılabilir ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin yanında oluyoruz."

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