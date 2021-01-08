Yapılan bağışlarla hastaneye cihaz alındı

Zonguldak ’ın Çaycuma ilçesinde Covid-19 salgını kapsamındaki hastaların tedavisinde kullanılan oksijen cihazı ve hızlı solunum seti temini için TSO’ nun başlattığı kampanya ses getirdi.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı kampanya ile Çaycuma Devlet Hastanesine 3 adet Oksijen Cihazı ve 90 adet solunum devresi, ihtiyaç duyulan kadar oksijen tüpü temin edildi. Ayrıca Oda üyesi bir firmanın doğrudan kendi adına alarak hastaneye bağışladı.

Çaycuma TSO tarafından yapılan kampanya kapsamında alınan Oksijen Cihazları ve Hızlı Solum Setleri muhtelif tarihlerde hastaneye teslim edildi. Çaycuma TSO Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli ve Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Yurtbay ve Genel Sekreter Yardımcısı Recep Acar tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman. Dr. Murat İleri ve Müdür Yardımcısı Erdal Şıklı’ya teslim edildi.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu yapılan kampanyanın gördüğü ilgi sayesinde Devlet Hastanesine önemli bir destekte bulunabildiklerinin altını çizerek kampanyaya destek verenlere teşekkürlerini bir kez daha dile getirdi ve şunları söyledi:

“Çaycuma TSO olarak pandeminin en yoğun yaşandığı ve en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde Devlet Hastanemize COVID tedavisinde kullanılan oksijen cihazı satın almak üzere başlattığımız kampanyamıza destek olan ve kısa sürede 180 bin 250 lira toplanarak 3 adet Oksijen Cihazı ve ihtiyaç sayısı kadar hızlı solunum devresi ve oksijen tüpü alınmasını sağlayan Meclis Başkanımız Ergün Ece’nin talebiyle bağışta bulunan tüm meclis üyelerimize ve bağışta bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Unutmayalım, ihtiyacımız olduğunda başvuracağımız en yakın sağlık kuruluşu olan hastanemizin yeterli ekipmana sahip olması bizlerin ve sevdiklerimizin hayatını kurtaracaktır” dedi.



