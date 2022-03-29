MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yapımcısına dava açan Mabel Matiz: Hayatımın en önemli hukuk mücadelesi

Yapımcısına dava açan Mabel Matiz: Hayatımın en önemli hukuk mücadelesi

29.03.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Mabel Matiz’in eski yapımcısı Engin Akıncı’ya 6 albüm çalışmasının gelirini kendisine ödemediği iddiasıyla açtığı davaya başlandı. Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler ve üreticiler için veriyor olacağım" dedi. Gizli görülen davada taraflar arasında tansiyon yükseldi. Yüksek sesli konuşmalar ise salon dışına taştı.

Müzisyen Mabel Matiz, avukatı Eda Salman ile bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yapımcı Engin Akıncı'ya açtığı dava nedeniyle duruşmaya katılmak üzere gelen Matiz, gizlilik kararı bulunan duruşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

1615115321454-mabel

"EMSAL BİR DAVA"

Mabel Matiz, "Önemli bir konu için bugün buradayız. Hayatımın en önemli hak hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler ve üreticiler için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren emsal bir dava ve taleplerimiz açısından da sektörde ilk dava olduğunu söyleyebilirim. Maalesef dosyayla ilgili gizlilik kararı var. Bu yüzden çok fazla detay paylaşamıyorum sizlerle. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım" dedi. Mabel Matiz'in avukatı Eda Salman ise "Bir yapım sözleşmesiyle ilgili dava.

yapimcisina-dava-acan-mabel-matiz-hayatimin-en-onemli-hak-hukuk-mucadelesi_6089_dhaphoto4

Sektörde bu konuyla ilgili açılmış birçok dava var. Ancak Mabel Bey'in söylediği gibi taleplerimiz açısından sektörün dinamiklerini çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir dava. Dosyadaki gizlilik kararından dolayı verebileceğimiz bilgiler sınırlı. Sektörden çok duyduğumuz gibi sanatçı ve yapımcı arasında yaşanan sıkıntılara artık birçok davada duymaya başladık. Fakat davaların neticeleri itibariyle sanatçılar elde etmesi gereken hakları çok fazla elde edemedikleri için, biz sektörde öncü olabileceğini düşündüğümüz bu davayı açtık. Umarım haklı olan kazanır" diye konuştu.

yapimcisina-dava-acan-mabel-matiz-hayatimin-en-onemli-hak-hukuk-mucadelesi_6089_dhaphoto3

GERGİNLİK DURUŞMA SALONU DIŞINDAN DA DUYULDU

Açıklamanın ardından Mabel Matiz, avukatı ve davalı Engin Akıncı ile avukatı İstanbul 4. Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesi'nde gizli görülen duruşmaya katıldı. Taraflar arasında yaşanan yüksek sesli gergin konuşmalar duruşma salonu dışından da duyuldu. Taraflar yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden ayrıldılar.

yapimcisina-dava-acan-mabel-matiz-hayatimin-en-onemli-hak-hukuk-mucadelesi_6089_dhaphoto2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomen takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'Ünlü fenomen takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'
İzleyiciyle arasındaki diyalog damga vurdu! "Rahmetli oldu" deyince herkes kala kaldıİzleyiciyle arasındaki diyalog damga vurdu! "Rahmetli oldu" deyince herkes kala kaldı
Açık ilişkiyi itiraf etmişlerdi! Yeniden... Açık ilişkiyi itiraf etmişlerdi! Yeniden...
Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Şaşkınlık yaratan soru! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Şaşkınlık yaratan soru! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Transparan elbisesiyle Oscar partisine damga vurdu

Transparan elbisesiyle Oscar partisine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.