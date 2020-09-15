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Yapımı Kolay Lezzeti Nefis: Cocostar Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Muhteşem lezzetlerden biri olan cocostarı evde hazırlamanın mümkün olduğunu size söylesek? O çok sevilen cocostarı siz de kolayca yapabilirsiniz. Hindistan cevizi ve çikolatanın leziz uyumuyla cocostar tarifini denemekte geç kalmayın.

Yapımı Kolay Lezzeti Nefis: Cocostar Tarifi

Dışı çikolata kaplamalı, içi yoğun hindistan cevizi cocostar çikolata, sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bir tatlıdır. İster kahvenin yanına ikram etmek için isterseniz de çocuklarınızın tatlı isteklerine karşılık vermek için evde cocostar tarifini deneyebilirsiniz. Özellikle Hindistan cevizi sevenler bu tarifi atlamayın! Üstelik yapımı da çok kolay; sadece 20 dakikada yapabileceğiniz cocostar hem çok pratik hem de çok lezzetli.

Evde cocostar nasıl yapılır merak ediyorsanız sizin için hazırlanan tarifi ve püf noktalarını inceleyebilirsiniz. Çocukluğunuz sevilen lezzetini hazır almak yerine kendi ellerinizle yapabilirsiniz.

Cocostar İçin Malzemeler

  • 40 gr eritilmiş tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı sıvı krema
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 3,5 su bardağı kurutulmuş hindistan cevizi rendesi
  • 240 gr bitter çikolata ve sütlü çikolata

Satın alınan cocostarlardan çok daha lezzetli olan bu tarifi hazırlamak için toplamda sadece 20 dakika gerekir. Tarifte verilen malzemeler toplamda 8 kişi için yetecek kadardır.

Cocostar Yapımı

  • Öncelikle tereyağı, vanilya, krema ve pudra şekerini karıştırma kabında iyice karıştırın. Daha sonra karışımın üzerine hindistan cevizi rendesini de ilave edip karıştırmaya devam edin.
  • İstediğiniz şekildeki bir kalıba yağlı kağıt koyun. Kare ve dikdörtgen kap tercih edebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı kaba boşaltıp üzerine kaşıkla bastırarak, karışımı yayın. Karışımın kabın her yerine eşit bir şekilde yayılmasına özen gösterin.
  • Kabın üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
  • Buzdolabından çıkarın ve hafifçe ıslatılmış bir bıçak yardımıyla istediğiniz büyüklükte kare ya da dikdörtgen parçalar kesin.
  • Daha sonra Hindistan cevizli karışımın üzerine eklenecek çikolata için çikolatayı küçük parçalara ayırıp eritin. Mikrodalga fırında ya da benmari usulü eritebilirsiniz.
  • Hazırladığınız hindistan cevizli parçaların her tarafını çikolataya bulayın. Yağlı kağıt üzerine koyun ve donmaları için buzdolabına kaldırın.

Cocostar top tarifi için de yukarıdaki tarifi aynı şekilde uygulayıp karışımı kare şekilde bölmek yerine top top yapabilirsiniz.

EVDE COCOSTAR TARİFİ PÜF NOKTALARI

Cocostar hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri benmari usulü eritilecek çikolatadır. Eritme için kullandığınız kap kuru olmalı ve çikolatalar erirken içine kesinlikle su sıçratmamak gereklidir. Eğer yapım aşaması sırasında su sıçratılırsa çikolata pütür pütür olur.
Hindistan cevizi ile hazırladığınız karışımı buzdolabında en az 2 saat bekletmeye özen gösterin. Buzdolabında dinlendirilmezse şekil vermek zor olur.
Tarifte yer alan çikolataların yarısı sütlü çikolata yarısı bitter çikolata olarak kullanılabilir. Dilerseniz tamamını da bitter çikolata ile yapabilirsiniz. Fakat belirtmekte fayda var, orijinale en yakın lezzete ulaşmak için sütlü çikolata tercih etmek önemlidir.
Çikolatayı erittikten sonra donmaması için bekletmeden kullanın. Eğer donarsa istenen kıvama ulaşmak zor olur.
Hazırladığınız hindistan cevizli parçaları illa çikolatayla yemek zorunda değilsiniz dilerseniz çikolataya bulamadan da yiyebilirsiniz.

Cocostar Kalorisi

İçerisinde çikolata, pudra şekeri gibi bol kalorili malzemeler bulunan cocostar diyette olanların kısmen dikkat etmesi gereken bir yiyecektir. Bir porsiyonu (yaklaşık 28 gram), 148 kaloridir. İçerisinde yüksek yağ ve şeker bulundurması nedeniyle şeker hastalarının dikkat etmesi gereken yiyecekler arasındadır.

Servis Önerisi

Hindistan cevizi ve sütlü çikolatanın uyumu ile hindistan cevizi severlerin gözdesi olan bu tarif çok pratik olduğu için en çok tercih edilen atıştırmalıklardandır. Okulda, iş yerinde istediğiniz her yerde yiyebilirsiniz. 5 çayında eşsiz sohbetlerinize ortak edebilir veya Türk kahvesinin yanında şeker ihtiyacınızı karşılamak için tüketebilirsiniz.

3 Malzeme ile Cocostar Tarifi

Eğer cocostarı kolay bir şekilde hazırlamak isterseniz 3 malzeme ile cocostar top tarifini de deneyebilirsiniz.
3 Malzeme ile Cocostar İçin Malzemeler
3 su bardağı hindistan cevizi
1 paket krem şanti
Üzeri için 300-350 gr bitter çikolata
3 Malzeme ile Cocostar Yapılışı
İlk olarak çikolatayı benmari usulü eritip soğumaya bırakın.
Daha sonra krem şantiyi hazırlayın.
1 su bardağı soğuk sütü veya 1,5 çay bardağı suyu bir kaba alın ve paketin tamamını boşaltın. Krem şanti kıvam alıncaya kadar ister mikserle isterseniz de çırpma teliyle çırpın.
Üstüne hindistan cevizi ekleyip yoğurun.
Top halinde şekil verin ve son olarak şekil verdiğiniz cocostarları çikolataya batırıp buzdolabında soğutun. Afiyet olsun.

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