Yapımı Kolay Lezzeti Nefis: Cocostar Tarifi

Dışı çikolata kaplamalı, içi yoğun hindistan cevizi cocostar çikolata, sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin severek tükettiği bir tatlıdır. İster kahvenin yanına ikram etmek için isterseniz de çocuklarınızın tatlı isteklerine karşılık vermek için evde cocostar tarifini deneyebilirsiniz. Özellikle Hindistan cevizi sevenler bu tarifi atlamayın! Üstelik yapımı da çok kolay; sadece 20 dakikada yapabileceğiniz cocostar hem çok pratik hem de çok lezzetli.
Evde cocostar nasıl yapılır merak ediyorsanız sizin için hazırlanan tarifi ve püf noktalarını inceleyebilirsiniz. Çocukluğunuz sevilen lezzetini hazır almak yerine kendi ellerinizle yapabilirsiniz.
Satın alınan cocostarlardan çok daha lezzetli olan bu tarifi hazırlamak için toplamda sadece 20 dakika gerekir. Tarifte verilen malzemeler toplamda 8 kişi için yetecek kadardır.
Cocostar top tarifi için de yukarıdaki tarifi aynı şekilde uygulayıp karışımı kare şekilde bölmek yerine top top yapabilirsiniz.
Cocostar hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri benmari usulü eritilecek çikolatadır. Eritme için kullandığınız kap kuru olmalı ve çikolatalar erirken içine kesinlikle su sıçratmamak gereklidir. Eğer yapım aşaması sırasında su sıçratılırsa çikolata pütür pütür olur.
Hindistan cevizi ile hazırladığınız karışımı buzdolabında en az 2 saat bekletmeye özen gösterin. Buzdolabında dinlendirilmezse şekil vermek zor olur.
Tarifte yer alan çikolataların yarısı sütlü çikolata yarısı bitter çikolata olarak kullanılabilir. Dilerseniz tamamını da bitter çikolata ile yapabilirsiniz. Fakat belirtmekte fayda var, orijinale en yakın lezzete ulaşmak için sütlü çikolata tercih etmek önemlidir.
Çikolatayı erittikten sonra donmaması için bekletmeden kullanın. Eğer donarsa istenen kıvama ulaşmak zor olur.
Hazırladığınız hindistan cevizli parçaları illa çikolatayla yemek zorunda değilsiniz dilerseniz çikolataya bulamadan da yiyebilirsiniz.
İçerisinde çikolata, pudra şekeri gibi bol kalorili malzemeler bulunan cocostar diyette olanların kısmen dikkat etmesi gereken bir yiyecektir. Bir porsiyonu (yaklaşık 28 gram), 148 kaloridir. İçerisinde yüksek yağ ve şeker bulundurması nedeniyle şeker hastalarının dikkat etmesi gereken yiyecekler arasındadır.
Hindistan cevizi ve sütlü çikolatanın uyumu ile hindistan cevizi severlerin gözdesi olan bu tarif çok pratik olduğu için en çok tercih edilen atıştırmalıklardandır. Okulda, iş yerinde istediğiniz her yerde yiyebilirsiniz. 5 çayında eşsiz sohbetlerinize ortak edebilir veya Türk kahvesinin yanında şeker ihtiyacınızı karşılamak için tüketebilirsiniz.
Eğer cocostarı kolay bir şekilde hazırlamak isterseniz 3 malzeme ile cocostar top tarifini de deneyebilirsiniz.
3 Malzeme ile Cocostar İçin Malzemeler
3 su bardağı hindistan cevizi
1 paket krem şanti
Üzeri için 300-350 gr bitter çikolata
3 Malzeme ile Cocostar Yapılışı
İlk olarak çikolatayı benmari usulü eritip soğumaya bırakın.
Daha sonra krem şantiyi hazırlayın.
1 su bardağı soğuk sütü veya 1,5 çay bardağı suyu bir kaba alın ve paketin tamamını boşaltın. Krem şanti kıvam alıncaya kadar ister mikserle isterseniz de çırpma teliyle çırpın.
Üstüne hindistan cevizi ekleyip yoğurun.
Top halinde şekil verin ve son olarak şekil verdiğiniz cocostarları çikolataya batırıp buzdolabında soğutun. Afiyet olsun.
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