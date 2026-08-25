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Yapımı tam 6 saat sürüyor! Litresi 1000 TL'ye kadar alıcı buluyor, kola yerine içiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde sağlık deposu olarak nitelendirilen kızılcık şerbeti yapımına geleneksel yöntemlerle başlandı. Kara kazana giren Kızılcık kirazları dalında 100 TL'dan satılırken şerbete dönüşmesi ile kilosu 750 ile bin TL arasında satılıyor.

Yapımı tam 6 saat sürüyor! Litresi 1000 TL'ye kadar alıcı buluyor, kola yerine içiyor
Gökçen Kökden

Adana'nın Kozan ilçesinde Düzağaç mahallesinde yayla sakinlerinin kış hazırlıkları sürerken, yörede "ekşi kiraz" olarak da bilinen kızılcık kirazının şerbet yapımı için kara kazanlar kuruldu. Düzağaç Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Şenoğul ve ailesi, bahçelerinden topladıkları kızılcıkları geleneksel yöntemlerle işleyerek kışlık şerbet hazırlıyor. Adana sıcağında odun ateşinin başına geçen aile, yaklaşık 6 saat süren zahmetli mesainin ardından kızılcıkları şerbete dönüştürüyor.

130 KİLO KIZILCIK KARA KAZANDA 6 SAAT KAYNIYOR

Yapımı tam 6 saat sürüyor! Litresi 1000 TL ye kadar alıcı buluyor, kola yerine içiyor 1

Kızılcıklar, ağaçların altına serilen brandalara sırıklarla vurularak hasadı gerçekleştirilirken yaprak ve yabancı maddelerden ayrılması için yıkanan kızılcıklar daha sonra kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat kaynatılan meyveler, yörede "çatlatma" olarak adlandırılan işlemden geçiriliyor. Kaynatma işleminin ardından süzgeçlerden geçirilen kızılcıkların posası ayrıştırılırken şerbet yeniden kara kazanlara alınarak odun ateşinde yaklaşık 4 saat daha karıştırılarak kaynatılıyor.

"130 KİLO KIZILCIKTAN 15-16 LİTRE ŞERBET ÇIKACAK"

Yapımı tam 6 saat sürüyor! Litresi 1000 TL ye kadar alıcı buluyor, kola yerine içiyor 2

Kızılcığın yörede "ekşi kiraz" olarak bilindiğini belirten Süleyman Şenoğul, meyvenin dağlarda ve ormanlık alanlarda yabani olarak bölgede yoğun olarak yetişirken kışlık hazırlıklarını yapan Süleyman Şenoğul, kışın tüketilmesinin güzel ama zahmetli bir mesaisi olduğunu kaydetti.

Şenoğul " Ağaçların altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz. Dökülürken yapraklar da karışıyor ve yıkama işleminden geçiriyoruz. Daha sonra kazanlarda çatlatıp kendi suyunun suya karışmasını sağlıyoruz. Yaklaşık iki saatlik bir ön hazırlık oluyor. Daha sonra süzgeçlerden geçirip posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat odun ateşinde kaynatıyoruz. Sudan şurup kıvamına, yoğun bir hale gelene kadar kaynatmamız gerekiyor" dedi.
Kızılcığın fiyatının toplu alımlarda 30-40 TL, perakende satışta ise yaklaşık 100 TL olduğunu belirten Şenoğul, geleneksel yöntemlerle hazırlanan kızılcık şerbetinin ise 750 ile 1000 TL arasında satıldığını söyledi.

Yapımı tam 6 saat sürüyor! Litresi 1000 TL ye kadar alıcı buluyor, kola yerine içiyor 3

Şenoğul, şerbete şeker katmadıklarını belirterek, "Biz şeker atmıyoruz. Kendimiz tüketiyoruz. Çocuklarımızın evinde kola çok fazla tüketilmez. Bunlar içilir. Bunun narı ve şerbeti yapılır. Bardağın yarısına şerbet koyarız, üzerine sade soda ekleriz. Aynı gazlı içecekler gibi olur. Çok hoş bir tadı var. İçmesi hoştur, yazın ferahlatır" diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 130 kilo kızılcık işleyeceklerini kaydeden Şenoğul, "Bugün kaynatacağım 130 kilo kızılcık kirazından yaklaşık 15-16 litre şerbet çıkacak" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ise kızılcık şerbetinin, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle bağışıklığı destelediğini, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olduğunu, sindirimi düzenlediği ve geleneksel olarak ateş düşürücü ile serinletici özelliğinin olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kızılcık Şerbeti
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