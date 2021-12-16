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Yaprak Dökümü ile yıldızları parlayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın küs olduğu iddia edildi

16.12.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdıkları iki kardeş rolünden sonra yıldızları parlayan Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İki ünlü ismin aralarının bozuk olduğu ve uzun zamandır görüşmedikleri öne sürüldü.

Yaprak Dökümü ile yıldızları parlayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın küs olduğu iddia edildi

Yaprak Dökümü dizisinin Necla’sı Fahriye Evcen ile Leyla’yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Unutulmaz dizide abla kardeşi canlandıran iki ünlü ismin uzun zamandır görüşmediği öne sürüldü.

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Şu sıralar Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle hayranlarının karşısına çıkarken Fahriye Evcen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteriyor.

ARALARINA SOĞUKLUK MU GİRDİ?

Gazeteci Arif Hür, sosyal medyada sıkça kıyaslanan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmediklerini iddia etti. Arif Hür; “Hayata bakışları, karakterleri, hedefleri ve dost çevreleri farklı olan Bahadır ve Evcen, frekansları tutmadığı için selamı sabahı kesmiş. Anlayacağınız iki ünlü yıldızın arasına soğukluk girmiş.” cümlelerini yazdı.

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FAHRİYE EVCEN VE GÖKÇE BAHADIR REKABETİ

Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, 15 senedir birbiriyle rekabet halinde. Rol aldığı projelerin çeşitliliği ve başarılı olması yönünden Bahadır, Evcen'den bir adım önde. Evcen ise Bahadır'a sosyal medyada fark atmış durumda. Evcen'in 12 milyon, Bahadır'ın ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Gökçe Bahadır
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