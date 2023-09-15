Yaprak Dökümü'nün Fikreti'i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da annesinin izinden gidiyormuş

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazanan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar; son olarak Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım ile Veda Mektubu'nda oynadı. 53 yaşındaki ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O DA ANNESİ GİBİ GENÇ YAŞTA OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLADI

1995 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile dünyaevine giren Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da anne ve babasının izinden gidiyor.

Annesi ile 2 yaşından itibaren tiyatro izleyemeye giden Ada Yarar bu sebeple oyunculuğa merak sardı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı.

2008'de çocuklar için 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne alan Ada Yarar, '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda sergilediği performansla da dikkat çekti.

Eğitimine devam eden Ada Yarar, tiyatro çalışmalarını da sürdürmeyi ihmal etmiyor.

"ANNESİNİN KOPYASI!"

Annesinin izinden giden Ada Yarar'ın sosyal medya paylaşımlarına ''Annesinin kopyası'', ''Aynı annesi'', ''Annesine çok benziyor'' gibi yorumlar yapıldı.

