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Yaprak Dökümü'nün Fikreti'i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da annesinin izinden gidiyormuş

15.09.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz ay final yapan son dizisi Veda Mektubu'ndaki performansıyla adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncunun kızı da anne ve babasının izinden gidiyor. İşte, Bennu Yıldırımlar'ın 24 yaşındaki güzeller güzeli kızı...

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazanan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar; son olarak Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım ile Veda Mektubu'nda oynadı. 53 yaşındaki ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

bennu

O DA ANNESİ GİBİ GENÇ YAŞTA OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLADI

1995 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile dünyaevine giren Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da anne ve babasının izinden gidiyor.

bennu yıldırımlar eşi ve kızı

Annesi ile 2 yaşından itibaren tiyatro izleyemeye giden Ada Yarar bu sebeple oyunculuğa merak sardı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı.

Ada Yarar 4

2008'de çocuklar için 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne alan Ada Yarar, '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda sergilediği performansla da dikkat çekti.

Ada Yarar 3

Eğitimine devam eden Ada Yarar, tiyatro çalışmalarını da sürdürmeyi ihmal etmiyor.

Ada Yarar 2

"ANNESİNİN KOPYASI!"

Annesinin izinden giden Ada Yarar'ın sosyal medya paylaşımlarına ''Annesinin kopyası'', ''Aynı annesi'', ''Annesine çok benziyor'' gibi yorumlar yapıldı.

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