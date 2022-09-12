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Yaprak Dökümü'nün kaynanası Cevriye'nin son hali görenleri şaşırttı! Güler Ökten'in değişimi "Seneler ne çabuk geçiyor" dedirtti

12.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem televizyon ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten'in son hali görenleri şaşırttı. Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Fikret'in kaynanasını oynayan oyuncu, "Seneler ne çabuk geçiyor" dedirtti.

Yaprak Dökümü'nün kaynanası Cevriye'nin son hali görenleri şaşırttı! Güler Ökten'in değişimi "Seneler ne çabuk geçiyor" dedirtti

Yayınlandığı dönemde televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü, dönem dönem oyuncu kadroduyla yeniden gündeme gelmeye decam ediyor. Sevilen dizide Güler Ökten'in canlandırdığı Cevriye karakteri, gelini Fikret'e kök söktürdüğü sahnelerle çokça konuşulmuştu. Ünlü ismin seneler sonraki hali görenleri duygulandırdı.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN CEVRİYE'Sİ "SENELER NE ÇABUK GEÇİYOR" DEDİRTTİ!

Dizide Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar, kayınvalidesini canlandıran usta isim Güler Ökten ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

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Son olarak Londra'da bulunan Bennu Yıldırımlar, dizide kendisiyle sürekli uğraşan ve düşmanlık yapan kayınvalidesi Cevriye Hanım yani Güler Ökten'le eskileri yad etti.

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Yıldırımlar, Ökten ile çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

İkilinin fotoğraflarına çok sayıda yorum ve beğeni yağarken, Ökten'in son hali görenler "Seneler ne çabuk geçiyor" demekten kendini alamadı.

İşte Yaprak Dökümü'nün Cevriye'sinin son hali...

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