Yaprak Dökümü'nün Levent Tuncel'i Nihat Altınkaya'nın son hali şaşırttı! Eski halinden eser yok

Nihat Altınkaya uzun yıllar mankenlik ve fotomodellik yapmış olsa da asıl çıkışını Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Levent Tuncel karakteriyle yaptı. Nihat Altınkaya; Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı diziye sonradan dahil olmuştu.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE FERHUNDE İLE YASAK AŞK YAŞAMIŞTI

Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde ile ilişki yaşayan Levent Tuncel'e hayat veren Nihat Altınkaya, yakaladığı ünün ardından 2012 yılında Survivor'da boy göstermişti.

Survivor'da sporcu yönünü de gösteren ünlü isim kaslı yapısıyla izleyenlerin dikkatini çekmişti.

Survivor sonrası çok sayıda projede yer alan Altınkaya şu sıralar Çeşme'de tatilde.

NİHAT ALTINKAYA ALDIĞI KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Evli ve iki kız babası olan Altınkaya, Çeşme'de tek başına yüzerken görüntülendi. Ünlü oyuncunun aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

Eşi ile çocuklarının bulunduğu locaya giden ünlü oyuncunun fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Nihat Altınkaya'nın yıllar içindeki değişimi:



