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Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı! "Son halinizi inanın tanıyamadım"

17.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisi aile dramı konusuyla binlerce seyirciyi ekranlara kilitliyordu. Seda Demir, aradan yıllar geçmesine rağmen halen izlenen Yaprak Dökümü dizisinde Şevket'e aşık olan Sedef rolüne hayat verdi. İşte Seda Demir'in son hali...

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı! "Son halinizi inanın tanıyamadım"

Yaprak Dökümü dizisi konusuyla olduğu kadar oyuncularıyla da seyircilerin akıllarına kazındı. Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır gibi günümüzün popüler oyuncularının yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Seda Demir, komşu kızı Sedef rolüne hayat verdi.

İŞTE YAPRAK DÖKÜMÜ SEDEF'İN SON HALİ

Seda Demir, yaklaşık 16 yıl önce çekimlerine başlayan Yaprak Dökümü dizisinde Sedef rolüyle akıllara kazındı. 39 yaşındaki Seda Demir'in son hali şaşırttı.

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

Demir'in Instagram pozlarına, seneler önce çekilen Yaprak Dökümü dizisiyle ilgili çok sayıda yorum geliyor.

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

Takipçileri Demir'in pozlarına, "Yaprak Dökümü'nün mutluluğu hak eden tek kızı", "Yaprak Dökümü'nü hala izliyorum", "Son halinizi inanın tanıyamadım" gibi yorumlar yaptı.

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

Seda Demir fuarlarda hosteslik yaparken arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kaydoldu. Reklam projesinde yer aldıktan sonra Yaprak Dökümü dizisinde oynamaya başladı.

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

Yıldız Masalı, Beyaz Karanfil, Evlenmeden Olmaz projelerinde de yer alan Seda Demir, Survivor 2017 sezonunda da yer aldı.

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı!

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Yaprak Dökümü Seda Demir
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