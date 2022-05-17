Yaprak Dökümü'nün masum yüzlü Sedef'i Seda Demir şaşırttı! "Son halinizi inanın tanıyamadım"

Yaprak Dökümü dizisi konusuyla olduğu kadar oyuncularıyla da seyircilerin akıllarına kazındı. Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır gibi günümüzün popüler oyuncularının yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Seda Demir, komşu kızı Sedef rolüne hayat verdi.

İŞTE YAPRAK DÖKÜMÜ SEDEF'İN SON HALİ

Seda Demir, yaklaşık 16 yıl önce çekimlerine başlayan Yaprak Dökümü dizisinde Sedef rolüyle akıllara kazındı. 39 yaşındaki Seda Demir'in son hali şaşırttı.

Demir'in Instagram pozlarına, seneler önce çekilen Yaprak Dökümü dizisiyle ilgili çok sayıda yorum geliyor.

Takipçileri Demir'in pozlarına, "Yaprak Dökümü'nün mutluluğu hak eden tek kızı", "Yaprak Dökümü'nü hala izliyorum", "Son halinizi inanın tanıyamadım" gibi yorumlar yaptı.

Seda Demir fuarlarda hosteslik yaparken arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kaydoldu. Reklam projesinde yer aldıktan sonra Yaprak Dökümü dizisinde oynamaya başladı.

Yıldız Masalı, Beyaz Karanfil, Evlenmeden Olmaz projelerinde de yer alan Seda Demir, Survivor 2017 sezonunda da yer aldı.





