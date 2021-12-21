Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener canlı yayında anlattı! "Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in hiçbir zaman sohbeti olmadı"

Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir karakterine hayat vermiş olan Bedia Ener, 2. Sayfa programının konuğu oldu.

Yaprak Dökümü dizisinin iki başrolü Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunan Bedia Ener, şunları söyledi:

"ARALARI HİÇBİR ZAMAN İYİ OLMADI"

"Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu.

"GÖKÇE ÇOK CANLIDIR, FAHRİYE DAHA KETUM"

Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur."

"EVLENDİĞİNİ MAGAZİNDEN ÖĞRENDİK"

Bedia Ener, "Fahriye sizi düğününe, nikahına çağırdı mı? Davet etti mi?" sorusuna "Yo, sizler sağolun, bu programlar sağolsun. Magazinden öğrendik, öyle şeyleri biz duymuyoruz. Ama çok kalabalık olamıyor nikahlar, düğünler artık belli bir sayıda yakınları akrabalar çağırılıyordur, olabilir. Böyle bir davet almadım. Başka arkadaşlarımın da aldığını zannetmiyorum." yanıtını verdi.

"NESLİHAN UNUTMUŞTUR"

Neslihan Atagül'den de davetiye gelmediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Neslihancım'dan gelebilirdi ama gelmedi. Unutmuştur diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir kız. Kadir'le bir 9 bölüm bir arada çalıştık, ben orada konuktum. Oraya telefon etmişti. Telefonu aldım Kadir'den konuştum. Sanki bıraktığım yerdeydi Neslihan... 'Bedia ablacım' diye bağırdı. Yani o çağırırdı. İnsanız bir sürü şeyimiz oluyor, unutulabilir." dedi.



