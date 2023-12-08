Yaptığı fedakarlık pahalıya mal oldu! Icardi ve Muslera'nın ardından bu kez Kaan Ayhan... Durumu riske girdi

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar sonrası oyuncular binbir fedakarlıkla sahadaki yerini alırken, daha önce Mauro Icardi ve Fernando Muslera yaşadığı sakatlıklar sonrası iğneyle sahaya çıkmış ve müthiş bir fedakarlık örneği göstermişti.

BU KEZ KAAN AYHAN...

Sezon başında kadroya katılan isimlerden Davinson Sanchez'in yokluğunda Pendikspor maçında iğne ile sahaya çıkarak fedakarlık örneği gösteren Kaan Ayhan'ın bu fedakarlığı pahalıya mal oldu.

DURUMU RİSKE GİRDİ

Bu hafta henüz antrenmana çıkmayan Kaan'ın sakatlık durumunun kötüye gittiği öğrenilirken hafta sonunda oynanacak Adadan Demirspor maçında oynamasının riske girdiği öne sürüldü.





