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Yaptığı fedakarlık pahalıya mal oldu! Icardi ve Muslera'nın ardından bu kez Kaan Ayhan... Durumu riske girdi

08.12.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da yaşanan sakatlıklara rağmen birçok isim iğneyle sahaya çıkarak büyük bir fedakarlık yaparken, bunun son örneği Kaan Ayhan ile yaşandı. Okan Buruk'un vazgeçilmez ismi haline gelen Ayhan, son olarak Davinson Sanchez'in yokluğunda Pendikspor maçında iğneyle sahaya çıkarken bu fedakarlık pahalıya mal oldu.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar sonrası oyuncular binbir fedakarlıkla sahadaki yerini alırken, daha önce Mauro Icardi ve Fernando Muslera yaşadığı sakatlıklar sonrası iğneyle sahaya çıkmış ve müthiş bir fedakarlık örneği göstermişti.

BU KEZ KAAN AYHAN...

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Sezon başında kadroya katılan isimlerden Davinson Sanchez'in yokluğunda Pendikspor maçında iğne ile sahaya çıkarak fedakarlık örneği gösteren Kaan Ayhan'ın bu fedakarlığı pahalıya mal oldu.

DURUMU RİSKE GİRDİ

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Bu hafta henüz antrenmana çıkmayan Kaan'ın sakatlık durumunun kötüye gittiği öğrenilirken hafta sonunda oynanacak Adadan Demirspor maçında oynamasının riske girdiği öne sürüldü.

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