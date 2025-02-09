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  4. Yaptığı hareket maçtan daha çok konuşuldu! Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gördü

Yaptığı hareket maçtan daha çok konuşuldu! Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gördü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 14:46
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta beklenmedik bir şekilde kırmızı kart gördü. Müsabakanın 38. dakikasında, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından oyundan ihraç edilen Yılmaz, takımını sahada yalnız bıraktı.

Yaptığı hareket maçtan daha çok konuşuldu! Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gördü

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının 38. dakikasında topa çıkmadan müdahale ettiği için kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, lacivert-beyazlılarda Teknik Direktör Burak Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BURAKK

OYUN ALANI İÇİNDEYKEN TOPA ELLE DOKUNDU

Müsabakanın 38. dakikasında Yılmaz, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Burak Yılmaz gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmada takımının başında olamayacak.

(İHA)

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Kasımpaşa Kasımpaşa
3 - 1
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Kasımpaşa Burak Yılmaz kırmızı kart
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