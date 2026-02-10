Yaptığı hata sonrası hakemlik kariyeri sona ermişti! Arda Kardeşler geri dönüyor: İşte yeni mesleği

Süper Lig’de Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmada verdiği kararla uzun süre tartışılan hakem Arda Kardeşler, futbol dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Karşılaşmada Trabzonspor lehine verilen serbest vuruşun ardından oyunu durdurması ve muhtemel bir gol pozisyonunu kesmesi büyük tepki çekmiş, bu karar Türk futbolunda geniş yankı uyandırmıştı.

HATASINI KABUL ETMİŞTİ

Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." sözleriyle kendisini savunmuştu.

"HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

PFDK tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Kardeşler hakkında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise sert ifadeler kullanarak, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" demişti.

FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından hakemlik kariyeri sona eren Arda Kardeşler’in futbola geri döndüğü öğrenildi. Ajansspor’un haberine göre Kardeşler, futbolcu menajerliğine adım atma kararı aldı. Eski hakemin, temsil edeceği oyuncuların transfer süreçlerinde aktif rol üstleneceği ve kariyer planlamalarında danışmanlık yapacağı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Arda Kardeşler’in, sahadaki görevinden farklı bir pozisyonda futbol dünyasında yer almaya devam edeceği ifade edildi.