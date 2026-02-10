SPOR

Juventus'tan Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Galatasaray maçı için açıklama!

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, sezon sonuna kadar en önemli hedeflerinin ligi ilk dört içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak olduğunu ifade etti. Ottolini ayrıca Devler Ligi’nde Galatasaray ile oynayacakları eşleşmeye de değinerek, sarı-kırmızılı ekip karşısında turu geçen taraf olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Cevdet Berker İşleyen

Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Ottolini, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını ve teknik direktör Luciano Spalletti ve Weston McKennie ile de yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Ottolini, "Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin yenilenmesinden çok memnunuz. Luciano Spalletti ve McKennie ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Spalletti'nin yaptıklarından çok memnunuz ve önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğiz." dedi.

"GALATASARAY MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

Takımın performansından şu anda memnun olduklarını söyleyen Marco Ottolini, Juventus'un hedeflerine dair de konuştu. İtalyan futbol insanı, "Bizim için ligi ilk dörtte bitirmek son derece önemli. Şampiyonlar Ligi'nde de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağımız maça odaklanacağız ve üst tura geçmeye çalışacağız." diye konuştu.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray ile Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında 17 Şubat'ta İstanbul'da karşılaşacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.

