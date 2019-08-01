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Yaptığı şey yine olay oldu: Bunun içinde tükürük var ancak çok sulu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bir YouTuber, uygunsuz paylaşımları nedeniyle Instagram'dan yasaklanan fenomenin tükürüğünü İnceledi.

Kendi banyo yaptığı suyu kavanozlara koyup sattıktan sonra Instagram'ın çıplaklık koşullarını çiğnediği için Instagram hesabı kapatılan Belle Delphine isimli kişi, son haftalarda birçok ilginç olaya imza atmıştı. Tabii ki Instagram'ını kapatmasının ardından Belle Delphine yeni bir olayla yeniden gündeme geldi.

KENDİ TÜKÜRÜĞÜNÜ KAVANOZLAYIP GÖNDERDİ

Bu olaylardan önce H3H3Productions ve H3 Podcasts isimli YouTube kanallarının kurucusu Ethan isimli YouTuber'a özel bir paket yapacağını söyleyen Belle Delphine, sözünde durarak Ethan'a bir paket gönderdi. Gönderdiği pakette kendi tükürüğünü kavanozlamış olan Belle Delphine, Ethan tarafından bir teste tabi tutuldu. Kendisi olmasa da tükürüğü analiz edildi.

ALKOL TESTİ YAPTI

Ethan, kavanoz kendisine geldiğinde kavanozu kokladığını ve ciddi bir alkol kokusu aldığını belirtti. Bunun üzerine bir alkol analizi gerçekleştirmeyi düşünen Ethan, bir podcast'te alkol testini gerçekleştirdi.

Ethan, podcast'te şu ifadeleri kullandı:

"Belle Delphine bize bir paket ve bir video gönderdi. Bize yolladığı ve içine tükürüp etrafını yaladığı o videoyu hatırlarsınız. Kavanozu açtığımız zaman çok sert bir alkol kokusu odaya yayıldı. Gerçekten çok güçlü bir alkol kokusu vardı. Biz de tükürüğün fermente olma ihtimalini düşündük ancak bu mantıklı değildi çünkü fermantasyon sürecinde şekere ihtiyaç vardı. Alkolün fermente olması için bakterilerin şekerlerle beslenmesi gerekiyor. Bakteri şekerle beslenince de yan ürün alkol oluyor."

KESİNLİKLE TÜKÜRÜK VAR ANCAK ÇOK SULU

Belle Delphine'in kavanozu doldurma videosunu izlerken tükürüğün bir anda büyük bir oranda arttığını belirten Ethan, "Bunun içinde kesinlikle tükürük var ancak çok sulu" açıklamalarını yaparak Belle Delphine'in tükürüğüne alkol dökerek kendisine göndermiş olabileceğini düşündüğünü belirtti. Bu ihtimalin doğruluğunu öğrenmek için kolları sıvayan YouTuber'lar, tükürüğü analiz etti ve Belle Delphine'in o sırada içtiği kanısına vardı.

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