Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Van Gölü Martısı ve Ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Van’ın İpekyoku ve Tuşba ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Van Gölü Martısı ve Ebabil kuşu Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

