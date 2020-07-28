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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 28.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Saksağan, Ebabil ve Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı.Van’ın Saray, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Saksağan, Ebabil ve Kulaklı Orman Baykuşu Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Saksağan, Ebabil ve Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı.
Van’ın Saray, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Saksağan, Ebabil ve Kulaklı Orman Baykuşu Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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