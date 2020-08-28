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Yaralı kuşlar ve kirpi tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 28.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi tedavi altına alındı.Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ile Gürpınar, İpekyolu, Edremit ve Özalp ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi tedavi altına alındı.
Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ile Gürpınar, İpekyolu, Edremit ve Özalp ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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