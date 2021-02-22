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Yaralı tilkinin yardımına jandarma koştu

22.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de araba çarpması sonucu yaralanan tilki muayene ve tedavi yapıldıktan sonra ilgili kuruma teslim edildi.Eskişehir’e bağlı Mihalgazi ilçesi Jandarma Komutanlığınca Sakarılıca Mahallesi Kaplıcalar mevkiinde yapılan devriye sırasında yol kenarında yaralı bir tilki bulundu.

Eskişehir’de araba çarpması sonucu yaralanan tilki muayene ve tedavi yapıldıktan sonra ilgili kuruma teslim edildi.
Eskişehir’e bağlı Mihalgazi ilçesi Jandarma Komutanlığınca Sakarılıca Mahallesi Kaplıcalar mevkiinde yapılan devriye sırasında yol kenarında yaralı bir tilki bulundu. Ormanlık alandan yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen tilkiye devriye jandarma ekipleri sahip çıktı. Mihalgazi İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekime gerekli muayene ve tedavisi yaptırılan tilki doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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