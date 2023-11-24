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Yaralı vaşak tedavi altına alındı

24.11.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Van’ın Çatak ilçesinde sol arka bacağı kırılmış halde vatandaşlar tarafından bulunan vaşak ameliyat edildi.

Yaralı vaşak tedavi altına alındı

Çatak ilçesine 20 kilometre mesafedeki Kaçit Mahallesi kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlçeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı vaşağı alarak Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından röntgeni çekilen vaşağın sol arka bacağında kırık tespit edildi. Yaralı vaşak; Prof. Dr. Aslan, DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ve hayvan hastanesi ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla ameliyatı tamamlandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’ndaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini ve buna yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Merkezlerine çeşitli yaban hayvanlarının tedavi için getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Ekolojik dengenin bozulmaması için tedavi edilen hayvanları yeniden habitatına kazandırmaktayız. Nesli tehlike ve koruma altında olan vaşak getirildi. Bu hayvan Çatak ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulundu. Vatandaş bunun için ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler ise durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlilerine haber verdi. Ekipler hayvanı daha sonra merkezimize getirdi. İlk muayene sonucunda hayvanın genel durumunda bozukluk tespit edildi” dedi.
Yaralı vaşağı tekrar doğaya kazandırmak için bütün çalışmaları yapacaklarını dile getiren Aslan, tabiatın bütün canlıların ortak yaşam alanı olduğunu kaydetti.

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