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  4. Yarasını unutup yardıma koşan gazi Mehmet Akbuğa, o günü anlattı:

Yarasını unutup yardıma koşan gazi Mehmet Akbuğa, o günü anlattı:

14.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(15 Temmuz şehidi Ahmet Kara) 'Ağabey ben ölüyorum' dedi. 'Neyin var?' diye sorunca karnını tuttu. Gömleğini çıkardım, yarasına tampon yapmak için baktığımda sırtından vurulduğunu gördüm. Karnı çok kötüydü. Maalesef, o genç kucağımda şehit oldu" - "(Şehit Adil Büyükcengiz) Biraz daha ilerlediğimde belediye yolu üzerinde iki dizinin önüne çökmüş, beyaz gömleği kıpkırmızı olmuş Adil Büyükcengiz ile karşılaştım. 'Ağabey neyin var, yardımcı olayım' dedim. O da 'bana yardımcı olma, içerideki hainlere koşun' diye cevap verdi"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateş sonucu yaralanan Afyonkarahisarlı gazi Mehmet Akbuğa'nın, gözünün önünde şehit olanlarla yaşadığı diyaloglar ilk günkü gibi hafızasındaki yerini koruyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde darbecilere karşı direnenlerden biri olan 49 yaşındaki Akbuğa, AA muhabirine, çalıştığı Bayrampaşa ilçesindeki inşaat şantiyesindeyken arkadaşlarının "darbe oluyor" telefonuyla taksiye bindiğini ve hemen Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önüne gittiğini söyledi.

İstanbul Valiliği önünde sıkıntı olduğu belirtilince halkın bölgeye doğru hareket ettiğini anlatan Akbuğa, kalabalığı görünce darbeci askerler silahlarını bırakınca grubun bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne geçmek için hareket ettiğini dile getirdi.

Alana ulaşıldığında darbeci askerin kendilerine ateş etmeye başladığını ifade eden Akbuğa, kolundan yaralandığını kaydetti.

Kolundan kan akmaya başlayınca, birinin yardımıyla kaldırıma oturtulduğunu belirten Akbuğa, şöyle konuştu:

"Bu arada önüme genç bir arkadaş (Şehit Ahmet Kara) düştü. 'Ağabey ben ölüyorum' dedi. 'Neyin var?' diye sorunca, karnını tuttu. Gömleğini çıkardım, yarasına tampon yapmak için baktığımda sırtından vurulduğunu gördüm. Karnı çok kötüydü. Maalesef, o genç kucağımda şehit oldu. Kara'nın şehit olduğunu görünce iyice sinirlendim. Darbeci bir askerin elinden silahını almaya çalıştığım sırada ayağımdan vuruldum."

- Yaralılar kendilerini unuttu, darbecileri etkisiz hale getirmeye çalıştı

Akbuğa, darbecilerin açtığı ateş sonucu mermilerin isabet ettiği insanların yere düştüğünü, her tarafın kan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Havuzlardan abdest alanları da gördüm. Biraz daha ilerlediğimde belediye yolu üzerinde iki dizinin önüne çökmüş, beyaz gömleği kıpkırmızı olmuş Adil Büyükcengiz ile karşılaştım. 'Ağabey neyin var, yardımcı olayım' dedim. O da 'bana yardımcı olma, içerideki hainlere koşun' diye cevap verdi. O da şehit oldu. O sözleri ben emir gibi hissettim, koşarak gittiğim belediyenin kapısına tekme attım ancak ikinci tekmeyi kapıya vuramadım çünkü ayağımdan kan kaybettiğim içim gözlerim kapanmaya başladı. Bir süre sonra da olduğum yere yığıldım. Beni daha sonra çimenlerin üzerine yatırdılar. Yanıma 3-5 yaralı daha getirdiler. Bir süre sonra vatandaşlar, bizi araçlarla hastaneye götürdü. Ayağım ile koluma pansuman yapıldı. Altı gün hastanede tedavim sürdü."

Darbecilere karşı yediden yetmişe herkesin direndiğini vurgulayan Akbuğa, 15 Temmuz gecesinde darbeye karşı duranlarla gurur duyduğunu ifade etti.

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