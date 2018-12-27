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Yaratıcılıkta çığır açan ebeveynler

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 27.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Anne – baba olmak sadece çocuklarınızı iyi bir insan olarak yetiştirmekle sınırlı değildir. Özellikle ilk çocukluk yıllarında onları oyalamak için yaratıcı yollar bulmak da anne – baba olmanın başlıca görevlerinden biridir.

Anne – baba olmak zor iş. Özellikle 0-3 yaş grubunu oyalamak başlı başına bir sanat işidir. Ebeveynler zaman zaman çocukları için yaratacı çözümler uygulamak zorunda kalabiliyor. İşte Bored Panda’nın derlediği yaratıcılıkta ipin ucunu biraz kaçırmış ebeveynler :)

Yaratıcılıkta çığır açan ebeveynler

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Çocuklarınızı abur cuburdan koruma sanatı - 1

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Ona küçük sürprizler hazırlayın

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Hava çok soğuk ama dışarı mı çıkmak istiyor? İstememesini sağlayın :)

Pazar arabası örnek kullanımı

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Muz sadece yemek için değildir.

Çocuklarınızı abur cuburdan koruma sanatı - 2

Çocuklarınızı abur cuburdan koruma sanatı - 2

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Anahtar Kelimeler:
anne baba çocukları oyalama

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