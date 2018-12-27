Yaratıcılıkta çığır açan ebeveynler

Anne – baba olmak zor iş. Özellikle 0-3 yaş grubunu oyalamak başlı başına bir sanat işidir. Ebeveynler zaman zaman çocukları için yaratacı çözümler uygulamak zorunda kalabiliyor. İşte Bored Panda’nın derlediği yaratıcılıkta ipin ucunu biraz kaçırmış ebeveynler :)