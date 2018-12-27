Anne – baba olmak zor iş. Özellikle 0-3 yaş grubunu oyalamak başlı başına bir sanat işidir. Ebeveynler zaman zaman çocukları için yaratacı çözümler uygulamak zorunda kalabiliyor. İşte Bored Panda’nın derlediği yaratıcılıkta ipin ucunu biraz kaçırmış ebeveynler :)
Yaratıcılıkta çığır açan ebeveynler
Çocuklarınızı abur cuburdan koruma sanatı - 1
Ona küçük sürprizler hazırlayın
Hava çok soğuk ama dışarı mı çıkmak istiyor? İstememesini sağlayın :)
Pazar arabası örnek kullanımı
Muz sadece yemek için değildir.
Çocuklarınızı abur cuburdan koruma sanatı - 2
Araç klimalarınızı hızlı soğutma aracı olarak kullanabilirsiniz
Banyo zamanları artık daha keyifli
Abur cuburlarınızı çocuklarınızdan koruma sanatı :)
Bu yöntemle yapış yapış ellere elveda
Panik yok! Her şey yolunda
Oyun alanları artık çocuğunuza yetmiyorsa, yaşam alanınızı daraltabilirsiniz.
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