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Yardım bahanesiyle ATM'den para çekenleri dolandıran şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Yardım bahanesiyle ATM'den para çekenleri dolandıran şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te banka ATM'sinde yaşlı vatandaşlara yardımcı olmak bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı banka ve PTT ATM'lerinde yaşlı vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle onları dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ATM'lerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlının, kentte farklı zamanlarda 7 farklı dolandırıcılık olayının faili olduğu ortaya çıktı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının yaşlı bir vatandaşla banka ATM'si önüne gitmesi ve parayı çekmesi yer alıyor.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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