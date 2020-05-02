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Yardımların vatandaşlara hızlı ulaştırılması için uygulama geliştirdiler

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolililerinin dağıtımında gönüllü olarak çalışan gençler, kolilerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılabilmesi için uygulama geliştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ekonomik problem yaşayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolililerinin dağıtımında gönüllü olarak çalışan gençler, kolilerin vatandaşlara daha hızlı ulaştırılabilmesi için uygulama geliştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle ekonomik problem yaşayan vatandaşlara gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Gıda ve hijyen kolisinin dağıtımı devam ederken, Kılavuz Gençlik bünyesinde çalışan genç gönüllüler de koli dağıtımına destek oluyor. Dağıtım esnasında Kılavuz Gençlik Yazılım Geliştirme biriminin yaptığı ‘Akıllı Rota Planlayıcı’ uygulamasını kullanan gençler, adresleri kolayca bularak paketleri ihtiyaç sahiplerine hızlıca götürebiliyor.
Dağıtıcılara kolaylık sağlayan ‘Akıllı Rota Planlayıcı’sı aynı zamanda ihtiyaç sahibi ev sahipleri için de avantaj sağlıyor. Özelikle uygulama kullanılmadan önce adresleri bulamayan dağıtıcılar, ihtiyaç sahiplerini aramak zorunda kalabiliyordu. Uygulamayla birlikte bu zorunluluk tamamen ortadan kalkıyor.

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