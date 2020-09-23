Yardımseverlerin uzattığı el, genç kadının gözlerine umut oldu

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Bir gözü görmeyen, diğer gözü ise tavuk karası hastalığı nedeniyle yüzde 2 görebilen iki çocuk annesi Filiz Kuş'un hastalığının ilerleyişinin durmasını ve az da olsa görmesini sağlayacak kök hücre nakli, İstanbul Valiliği ve çeşitli yardım kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildi.

İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Kuş, Acıbadem Kayseri Hastanesi doktoru Prof. Dr. Ayşe Öner'in yapacağı kök hücre nakli sayesinde yeniden görebilme umuduyla kente geldi.

Kök hücre nakli ameliyatı olmak istediğini 13 Şubat'ta Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla kamuoyuna duyuran Kuş, ameliyat öncesi duygularını da yine AA muhabiriyle paylaştı.

Babası askerdeyken 2 yaşında kızamık hastalığına yakalandığını ve sol gözünün bundan etkilendiğini anlatan Kuş, 2 ay hiç göremediğini anlattı.

12 yaşında gözlerine halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü teşhisi konulduğunu belirten Kuş, o yaşından bu yana gitmediği hastane kalmadığını söyledi.

Bir yakınının kök hücre nakli yapan Prof. Dr. Ayşe Öner'i tavsiye ettiğini aktaran Kuş, şöyle konuştu: