MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

01.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Yaren Alaca, göğüs dekolteli Paris pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

Sosyal medya fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Yaren Alaca, iddialı pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Yaren Alaca bu defa göğüs dekolteli Avrupa pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Paris'te süzüldü

Yaren Alaca'nın paylaşımına ''Paris'te bir sanat eseri'', ''Vur dedik öldür demedik'', ''Paris güzellik görsün'' ve ''Yaktın geçtin buraları'' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Paris'te süzüldü

Burun estetiği sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeninin paylaşımını, cinsel tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan da yorumsuz bırakmadı. Buse Plan, Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli pozlarına ''Wow'' yorumunda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! Paris'te süzüldü

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Yaren Alaca'nın, YouTube'da ise 600 binden fazla abonesi mevcut.

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

TikTok'ta 5 milyon takipçisi bulunan Yaren Alaca, şöhret kapısını araladıktan sonra şarkıcılık yapmaya karar vermişti.

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

Bursalı sosyal medya fenomeni, 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmişti.

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

19 yaşındaki yıldızın şarkısı YouTube'da 15 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşten tepki çeken paylaşım! Elif Ada'yı öyle görenler şoke oldu Eski eşten tepki çeken paylaşım! Elif Ada'yı öyle görenler şoke oldu
'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı
Ebrar Karakurt'un büyük aşkıydı! Sevgilisiyle dudak dudağa...Ebrar Karakurt'un büyük aşkıydı! Sevgilisiyle dudak dudağa...
Anahtar Kelimeler:
cemre solmaz yaren alaca sosyal medya yaşında

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

EGM ve Jandarma'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

EGM ve Jandarma'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

Eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Eşi rol arkadaşı çıktı! Görenler hayret etti

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.