Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli paylaşımına yorum yağdı! Takipçileri övmeye doyamadı

Sosyal medya fenomenliğinden sonra şarkıcılığa soyunan Yaren Alaca, iddialı pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Yaren Alaca bu defa göğüs dekolteli Avrupa pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Yaren Alaca'nın paylaşımına ''Paris'te bir sanat eseri'', ''Vur dedik öldür demedik'', ''Paris güzellik görsün'' ve ''Yaktın geçtin buraları'' gibi yorumlar yapıldı.

Burun estetiği sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeninin paylaşımını, cinsel tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan da yorumsuz bırakmadı. Buse Plan, Yaren Alaca'nın göğüs dekolteli pozlarına ''Wow'' yorumunda bulundu.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Yaren Alaca'nın, YouTube'da ise 600 binden fazla abonesi mevcut.

TikTok'ta 5 milyon takipçisi bulunan Yaren Alaca, şöhret kapısını araladıktan sonra şarkıcılık yapmaya karar vermişti.

Bursalı sosyal medya fenomeni, 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmişti.

19 yaşındaki yıldızın şarkısı YouTube'da 15 milyon izleyiciye ulaşmıştı.



