YARGI 65. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Yargı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Yargı Kanal D yayın akışı listesinde yer alınca izleyiciler tarafından yeni bölümü merak edildi. Yargı'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 64. Bölümünde Ceylin ile Ilgaz'ın hayatlarının, yaşanan bir olaydan sonra eskisi gibi olmayacağı ortaya çıkmıştı. İşte Yargı 65. bölüm Kanal D canlı izle ekranı

YARGI 64. BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz’ın yokluğunda düştüğü dipsiz kuyudan mucizevi bir biçimde kurtulan ancak, öfkesi alev alev kalbinde yanan Ceylin… Fırtınaya tutulmuş sevdiğini kollarında dindirmeye çalışan, üstelik bu büyük aşkın onlara getirdiği tatlı bir sürprizi öğrenen Ilgaz… Hayat onları hiç bilmedikleri bir denizde dalgalarla savururken, zaman ruhlarına bambaşka şekiller vermiştir. Artık aralarındaki mesafenin kapanması için yeni bir mucize daha gereklidir.

Bu sırada hayat herkes için yeni sürprizler hazırlamıştır. İstanbul’un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin…

YARGI 65. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Ceylin Nil'i ifadesini almak için emniyete getirir. Ancak bundan sonrası Ilgaz için de Ceylin için de oldukça zorludur. Yekta Nil'in tahmin ettiğinden çok daha fazla sır sakladığını öğrenmek üzeredir. Merdan'ın bakımevine yerleşmesinin altında kimsenin tahmin edemeyeceği bir sebep vardır. Çınar ve Parla ilişkilerindeki bazı sorunları görmezden gelmekte zorluk çekerler. Ilgaz bulduğu delillerin peşinden koşar ve Nil'le ilgili hiç beklemediği bir gerçeğe ulaşır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Poyraz Karayel

