Yargı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? Yargı 50. bölüm fragmanı geldi mi? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın yeni bölümleri merak ediliyor. Heyecan dolu son bölümüyle 25 Aralık Pazar akşamı izleyicisinin karşısına çıkan Yargı yeni bölümünün bu hafta olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlandı. Peki, Yargı bu hafta var mı, neden yok? Yargı 50. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

YARGI BU HAFTA VAR MI?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümü malesef bu hafta Kanal D yayın akışında yer almıyor.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta 15 Ocak 2023 Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. Bu pazar Kanal D yayın akışında Yargı saatinde Belalı Tanık filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

YARGI 50. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı'nın 50. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisinin son bölümünün konusu şöyleydi;

Kimin haklı kimin haksız olduğunun birbirine iyice karıştığı Serdar cinayeti yüzünden Ilgaz ile Ceylin’in arasındaki çatışma gittikçe büyümektedir. Herkesi havalimanında neredeyse suçüstü basan Ilgaz hayatının belki de en zor kararını vermek zorundadır.

Vicdanı ile adalet inancı arasında ailesi üzerinden sınanan Ceylin, yolun ucu karanlık gözükse de ne olursa olsun sevdiklerini korumak arzusundadır. Ancak ailesini bir arada tutmak için yapacağı seçimler ve söyleyeceği yalanlar en çok onun elini kolunu bağlayacaktır. Düğün hazırlıklarına başlayan Derya savcıyı yeni bir cinayet vakası beklemektedir.

Gazeteci Berkant’ın Haluk’un gözleri önünde olan ölümü, Yekta ile arasındaki dengeleri tamamen tersine çevirir. Ceylin ve Ilgaz, vazgeçemeyecekleri değerler, değiştiremeyecekleri durumlar yüzünden hiç hak etmedikleri bir noktaya gelirler; bu çevrelerindeki herkesi derinden üzmektedir ve önlerinde çıkacak kararın herkesi etkileyeceği bir duruşma vardır.

8 OCAK 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

16:00 O Kız TEKRAR

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Belalı Tanık

22:30 Belalı Tanık

00:40 Kıyamet: Büyük Çarpışma

02:15 Kıyamet: Büyük Çarpışma

03:30 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR

04:15 5N1K TEKRAR

05:00 Kavak Yelleri TEKRAR



