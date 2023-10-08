Yargı'da o sahneler yürek dağladı! Ceylin'in çaresizliği olay oldu! 'İzlemeye kalbim dayanmıyor'

Yargı dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerde olduğu dizinin yeni bölümü yine olay oldu. Kızı Mercan'ın kaybolduğunu öğrenen Ceylin'in feryadı yürek dağladı. Dizinin yeni bölümü için 'Kalp dayanmaz' yorumları geliyor.

bölümü ile Kanal D'de ekrana gelen Yargı, duygu yüklü sahneleriyle gündeme oturdu.

Her bölümünde günün en çok konuşulan yapımı olan Yargı, bu akşamki bölümde de Ceylin'in kızı Mercan'ı kaybettiği sahneler izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Ceylin'in ofisinde kızı Mercan'ı büyümüş olarak hayal ettiği anlar ise yürekleri dağladı.

ACILARI YARTIŞTIRDI

Yargı'da çok konuşulan bir diğer sahne ise Ceylin ve annesi Gül'ün konuşması oldu. O sahneler için Ceylin'in annesine tepki yağdı.

Gül'ün Ceylin'e 'Benim kızım öldürüldü. Bence bu daha acı' demesi üzerine annesi için 'Böyle bir acı da yarıştırılmaz', 'İki türlü anne baba var. Biri çocuğuna destek olur biri de acı yarıştırır.', 'Gül Hanım bu dediğin oldu mu şimdi' gibi yorumlar geldi.

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