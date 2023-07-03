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Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz'ın yakınlaşma sahnesinde şaşırtan hata! Dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı

03.07.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Yargı 63. bölümüyle sezon finali yaptı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizide yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu. Ceylin ve Ilgaz'ın yakınlaşma sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz'ın yakınlaşma sahnesinde şaşırtan hata! Dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sema Ergenekon’un senaryosunu kaleme aldığı Yargı dizisi 63. sezon finali bölümüyle fırtınalar estirdi. Dizinin son bölümüne Ceylin'in hamilelik haberi ve Ilgaz'ın cenaze töreni damga vurdu.

Dizinin sezon finali bölümünde; Yargı'nın baş karakteri Savcı Ilgaz Kaya'ya ait olduğu görülen bir cenaze töreni yapıldı. Ceylin teşhis etti ve otopsi raporları da hazırlandı. Ceylin ise gözyaşları içinde 'Gerçekten gittin mi, bırtaktın mı beni gerçekten?' sözlerini sarf etti. Ancak final sahnesinde Ceylin, Ilgaz'ı bir anda karşısında buldu.

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Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Yargı dizisinde yapılan bir çekim hatası ise sosyal medyada gündem oldu. Ceylin ve Ilgaz'ın yakınlaşma sahnesine yapılan çekim hatası izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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O sahnedeki çekim hatası ise şöyle; Ilgaz Ceylin'in saçlarını okşarken 'O imza atıldı mı? Atıldı verilen sözler tutulsun' derken Ceylin'in saçlarını arkaya atıyor. Ilgaz da bunun üzerine 'Hatırlatırım sende attın o imzayı, yanacaksak beraber yanacağız' diyor ancak arada sadece saniyelerin olduğu bu sahnede Ceylin'in saçları yeniden öne geliyor.

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Çekim hatasının olduğu sahne sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce yorum yapıldı. Yargı hayranları; 'Gerçekten gözüme çarptı benimde o saç bir arkaya gidemedi neden ya neden neyse', 'Eski özen yok dizide', 'Baştan savma çekilmiş' gibi yorumlarda bulundular.

Dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

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